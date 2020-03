Quello che vedi in questa illusione ottica rivelerà la vera età del tuo cervello Ciò che la tua mente consente ai tuoi occhi di vedere in questa illusione ottica rivelerà l'età reale del tuo cervello; scopri adesso quanti anni ha

Quello che vedi in questa illusione ottica rivelerà la vera età. Il cervello è una parte molto potente del corpo umano. In effetti, molti scienziati sono convinti che il cervello umano sia la cosa più complessa e sorprendente che esista nell’universo. Infatti, se ci pensi bene, il cervello è il centro di comando del corpo e, grazie a lui, possiamo fare conti, dire ai muscoli di muoversi e avere un pensiero cosciente.

Gli occhi raccolgono informazioni e le inviano al cervello, che decide cosa stiamo guardando. Prendi l’immagine che vedi qui sotto, per esempio. Se la guardi, probabilmente, vedrai una donna nella foto. Il fatto è che alcune persone vedranno una giovane donna che guarda in lontananza e altre vedranno una donna anziana. L’immagine è una brillante illusione ottica e contiene anche un segreto. Ciò che la maggior parte delle persone vede non ha a che fare con i propri occhi ma ha a che fare con la loro età.

Secondo uno studio della Flinders University, in Australia, due professori di psicologia hanno esaminato le risposte di 393 partecipanti. Scoprirono che i giovani tendevano a vedere la giovane e gli anziani vedevano la vecchia. Vi sono state anche alcune variazioni tra i partecipanti, di età compresa tra 18 e 68 anni.

L’immagine che si chiama “Mia moglie o mia suocera” fu mostrata loro per mezzo secondo e fu loro chiesto di rivelare l’età e il genere della prima figura che vedevano.

La maggior parte ha visto la donna più giovane quando hanno dato una rapida occhiata. Lo studio è stato condotto per vedere se il loro subconscio avrebbe influenzato ciò che hanno visto nell’immagine.

Uno dei ricercatori, il professor Mike Nicholls, ha dichiarato: “Quello che abbiamo scoperto è che i giovani tendevano a vedere la giovane donna nell’immagine, mentre le persone anziane tendevano a vedere la vecchia”.

Se non riesci a vedere facilmente le immagini, ti aiutiamo con un indizio: la giovane donna indossa un elegante cappello nero e la vecchia indossa una sciarpa.

“I giovani tendono ad avere l’attenzione che si concentra su altri giovani e gli anziani tendono a focalizzarsi sugli anziani. Pensiamo che questo pregiudizio inconscio determini ciò che vediamo nell’immagine”.

Probabilmente ti starai chiedendo perché non riesci a vedere la seconda immagine con la stessa facilità. Potrebbe essere solo perché una volta che vedi qualcosa, non puoi non vederlo più.