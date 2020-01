Quello che vedi per prima ti dirà qual è la tua verità più nascosta Non esiste un'unica verità ma ce n'è una per ognuno di noi, che ci rende ciò che siamo; dici cosa vedi per sapere qual è la tua verità più nascosta

Ciò che vediamo intorno a noi non ha una sola faccia visibile. Questo vale anche per le persone. Tutti abbiamo due lati: uno che di solito mostriamo, che è più in vista e un altro a cui solo alcuni amici hanno accesso. Basta pensare all’effetto della luce e dell’ombra sulle cose, è lo stesso: ci sono alcuni aspetti che si vedono e altri che rimangono nascosti alla vista.

Le cose nascoste non sono sempre cose “cattive” o “brutte”. A volte è solo una questione di vergogna, trattandosi di cose molto personali. In altri casi sono verità che vogliamo semplicemente tenere per noi stessi e scegliere bene con chi condividerle.

Questo test dei due lati ti rivelerà qual è la tua verità più profonda, ciò che rimane nell’ombra ma mostra veramente chi sei. Perché non esiste un’unica verità scritta con lettere maiuscole ma ce n’è una per ognuno di noi, che ci rende ciò che siamo. Qual è la tua?

Guarda l’immagine qui sotto e rispondi: cosa hai visto per prima?

Una donna vecchia

Se hai visto prima il viso della vecchia, sei una persona che, di solito, non si apre completamente agli altri. Sei cauto e preferisci la logica all’emozione, perché in questo modo ti senti più al sicuro dall’essere deluso, specialmente nell’amore. Questa è la tua difesa.

Hai ferite vecchie e profonde che ti hanno lasciato il segno, ecco perché aprirai il tuo cuore solo a coloro che decidi tu. E devono meritarselo!

Una donna giovane

Se hai visto prima la giovane ragazza, sei sensibile, hai buone intenzioni ma spesso soffri spesso perché, a volte, puoi agire d’impulso o per curiosità e farti del male da solo.

La verità è che hai i tuoi amuleti, sai come usarli e ti piace guidare gli altri verso il tuo cuore ma non sempre esci da tutti i problemi in cui ti imbarchi.