Quello che vedi ti dirà cosa nascondi nel profondo della tua anima Tutti abbiamo un lato oscuro della nostra personalità; certe cose che non vogliamo che gli altri sappiano o che nemmeno noi conosciamo bene; ecco qual è il tuo

Il nostro lato oscuro è associato al nostro inconscio, con le paure e con i desideri più repressi a cui abbiamo accesso solo in modo frammentato (ad esempio attraverso i sogni). Avere un lato oscuro non ci rende cattive persone. Lo abbiamo tutti! L’oscurità non è sinonimo di male ma di qualcosa che rimane sconosciuto, nascosto.

Molti non vogliono conoscere il loro lato oscuro. Altri ci provano ma senza grandi risultati. Non è facile addentrarsi nei meandri della propria mente ed uscirne integri.

Hai il coraggio di sapere cosa nascondi nel tuo angolo più profondo? Vuoi sapere cosa ti piace davvero? Guarda l’immagine seguente e rispondi: cosa vedi per primo?

Una ragazza

Sei una persona misteriosa. Chi potrebbe dire di conoscerti davvero? Non lo sai nemmeno tu. Sei molto creativo e cambi umore inaspettatamente. Ma i creativi sono spesso in contatto con i lati più oscuri della loro anima.

Questo è ciò che genera, per gli altri, una sorta di magnetismo in te. Hai molto fascino ma anche molta incertezza.

Un teschio

Il tuo lato più oscuro è molto ben nascosto nella parte più profonda del tuo essere. Quando, in qualche modo, entri in contatto con il tuo lato oscuro, la prima cosa che fai è negarlo o rifiutarlo. Vuoi essere (e apparire) una persona integra, ma c’è qualcosa di molto intenso dentro di te che sta spingendo per uscire.

Un paesaggio

Se la prima cosa che hai visto è stato il paesaggio, sei una persona che mantiene un buon contatto con il suo lato più oscuro ma questo non ti fa preoccupare. Fa parte di quello che sei, dopo tutto! Ecco perché, molte volte, tendi a usare il sarcasmo, l’ironia o l’umorismo nero come strumenti per sapere che non siamo tutti corretti o coerenti come ci si aspetta.