Questo test ti dirà quando finirà la tua relazione Questo test ti dirà quando finirà la tua relazione. Quello che devi fare è rispondere a delle semplici domande. Sei pronta?

Il test che ti proponiamo ti dirà quando finirà la tua relazione. Sei pronta? Allora continua a leggere.

Secondo alcuni psicologi, la passione nella maggior parte delle coppie dura in media un anno e mezzo. I dati statistici hanno dimostrato che più del 60% dei matrimoni nei paesi sviluppati finisce con il divorzio.

Un sociologo dell’Università di Stanford, dal 2009 ha effettuato alcune ricerche osservando 3mila coppie per più di 7 anni per capire perché e quando due persone si sono separate e cosa ha influenzato questa scelta.

Questo test ti dirà quando finirà la tua relazione. Come risultato dello studio, sono stati identificati 4 problemi principali che possono provocare una rottura tra due persone. All’inzio possono sembrare banali, ma in realtà segnano aspetti fondamentali nella relazione. Quello che devi fare è rispondere alle domande. I risultati li troverai a fine articolo.

State insieme da:

Meno di un anno – 1 punto.

1-5 anni – 2 punti.

5 anni o più – 3 punti.

Siete sposati?

Non siamo sposati – 2 punti.

Siamo sposati – 3 punti.

Diresti che la tua relazione è:

Come tutte le altre – 1 punto.

Sana – 2 punti.

Perfetta – 3 punti.

Risultati

Da 2 a 5 punti

C’è una probabilità del 50% che entro un anno la tua relazione finirà. Le possibilità che la rottura avvenga in due anni è del 60%. C’è una probabilità dell’80% che la tua relazione finisca tra cinque anni.

Da 3 a 6 punti

Quest’anno non avrai problemi seri nella tua relazione perché entrambi vi sentite felici e soddisfatti di come stanno andando le cose. Le probabilità che la vostra storia duri ancora 5 anni sono del 60%.

Da 7 a 9 punti

La vostra unione sembra molto stabile e duratura, entrambi riuscite a capirvi. Molto probabilmente la vostra storia durerà molti anni, infatti la probabilità che entro cinque anni finisca è del 5%.

Gli algoritmi dello studio sono abbastanza ovvi. Il matrimonio, ad esempio, è un legame forte. La probabilità che finisca è del 13% per chi sta insieme da più di cinque anni e dell’1% per chi sta insieme da oltre 10 anni. Le persone non sposate invece, hanno un rischio più alto di separarsi, anche se stanno insieme da 20 anni.