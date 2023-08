Quest’uomo è stato considerato il più ‘grasso’ del mondo: oggi è riuscito a perdere 300 chili ed è cambiato completamente

Ecco come è oggi dopo la sua incredibile trasformazione

In questi giorni la storia di Pedro Franco è diventata virale e sta facendo il giro del web. Pedro è entrato nel Guiness World Record in quanto è stato considerato l’uomo più grasso del mondo. Oggi, però, il suo aspetto fisico è cambiato completamente. Il ragazzo si è infatti sottoposto ad un intervento chirurgico che gli ha permesso di perdere 300 chili ed è oggi è irriconoscibile.

Pedro Franco è un uomo di 40 anni che nel corso della sua vita ha vissuto momenti a dir poco difficili. A causa del suo eccessivo peso, che si aggirava intorno ai 600 chili, era impossibilitato a muoversi. Per spostarsi da una parte all’altra l’uomo necessitava della presenza di otto persone. Inoltre, era costretto ad indossare un pannolone perché impossibilitato ad andare in bagno autonomamente a causa della sua condizione.

A causa delle drammatiche condizioni in cui versava, il 40enne ha deciso di dare una svolta alla sua vita. Pedro si è trasferito in una clinica di Guadalajara, a circa 160 chilometri dalla sua abitazione, dove ha iniziato il percorso che gli ha permesso di stravolgere in positivo la sua vita.

I problemi di obesità di Pedro Franco sono iniziati quando lui era solamente un bambino e nel corso degli anni gli hanno causato parecchi problemi di salute. Tutto inizia a causa della perdita dei genitori, evento che lo ha messo a dura prova. All’uomo, infatti, sono stati diagnosticati diabete di tipo 2, ipertensione e disfunzione tiroidea.

Dopo essersi sottoposto all’intervento chirurgico oggi Pedro è decisamente un uomo nuovo. Grazie alla chirurgia, infatti, l’uomo è riuscito a cambiare in positivo il suo stile di vita. Pedro, infatti, è in grado di alzarsi e di camminare in maniera autonoma.