Quiz: quale zona del parco è la più sicura?

Il quiz che vogliamo condividere oggi rivelerà molto su di te in base a come ti comporteresti in questa situazione: stai vagando in un parco e all’improvviso ti rendi conto che non c’è nessuno intorno a te, sei completamente solo. Il sole è appena tramontato e non puoi assolutamente lasciare il parco in questo momento. Quale zona secondo te è la più sicura? La tua risposta rivelerà molto su di te.

Ora chiudi gli occhi e immagina di essere nel parco di notte. Scegli uno dei quattro luoghi che ti fanno sentire più al sicuro e leggi il significato della risposta. Cosa faresti se ti trovassi sola in un parco di notte? Ti siedi su una panchina aspettando che accada qualcosa o che qualcuno venga a cercarti? Trovi un ​​posto luminoso e ci rimani fino all’alba? Saliresti su un albero e passeresti la notte lì? Decidi di esplorare il parco e vedere cosa riesci a trovare?

Se hai scelto di sederti su una panchina aspettando che qualcuno venga a cercarti, sei una persona che sa mantenere la calma in situazioni difficili. Questo perché nulla ti sembra troppo preoccupante e sai che le cose si calmano nel tempo. Ti concentri sempre sul lato positivo di ogni situazione. Non sei infastidito dalla solitudine, sei molto consapevole di te stesso e ti piace riflettere e sentirti a tuo agio nell’affrontare i tuoi pensieri.

Se hai scelto l’opzione numero 2, sei una persona razionale e non ti piace sbagliare. Non sei completamente sicuro di tutte le tue capacità e trovi difficile prendere decisioni. Quello che succede è che pensi sempre se sarebbe stato meglio se avessi scelto un’altra strada. Tuttavia, quando le circostanze ti richiedono di agire, entri immediatamente in azione e lavori sodo per sistemare le cose. Sei una di quelle persone che lavorano meglio sotto pressione.

Se hai scelto di arrampicarti su un albero e passare la notte lì, sei una persona organizzata e ti piace avere il controllo di tutto. In una situazione estrema, reagisci prima con paura e cerchi di nasconderti dal mondo. Non ti piace l’esposizione, ma quando finalmente le cose si sistemano e tutto si calma, vai avanti.

Se hai scelto di esplorare il parco per vedere cosa puoi trovare lungo la strada, sei un vero avventuriero e riponi molta fiducia in te stesso. Attento però perché puoi anche diventare il tuo peggior nemico, dal momento che molte volte non misuri le conseguenze delle tue azioni e puoi finire per pagare il prezzo da solo. La tua tenacia e il fatto che non ti stabilisci nella tua zona di comfort ti rendono una persona energica, pronta per ogni sfida che la vita ti lancia.