Ragazza indiana taglia i capelli dopo 12 anni

Il suo nome è Nilanshi Patel, una ragazza indiana che per 12 anni non ha tagliato i suoi capelli, tanto che era stata soprannominata ‘Raperonzolo in carne ed ossa’. Oggi, però, ha deciso di tagliare i suoi lunghissimi capelli e optare per un look del tutto nuovo.

Per ben 12 lunghi anni Nilanshi Patel ha deciso non tagliare i suoi capelli. Tale decisione ha permesso alla ragazza di entrare nel 2016 nel Guiness dei Primati per essere la ragazza adolescente ad avere le ciocche di capelli più lunghe del mondo. Oggi, però, la 18enne indiana ha preso un’importante decisione.

Infatti, Nilanshi Patel si è armata di moltissimo coraggio ed ha deciso di tagliare i suoi capelli dopo 12 lunghissimi anni. Sicuramente è questo un gesto per la ragazza indiana molto importante tant’è vero che il tutto è stato immortalato in un video. Il sito ufficiale dei Guiness dei Primati si è preoccupato di condividere la ripresa sulla propria pagina web.

Nilanshi Patel, la ragazza indiana che ha tagliato i suoi capelli dopo 12 anni

Una brutta disavventura dal parrucchiere aveva convinto Nilanshi Patel e non farsi toccare i suoi capelli più da nessuno e, quindi, non tagliarli più. E così, per ben 12 lunghi anni, i suoi capelli sono cresciuti talmente tanto da toccare addirittura le caviglie.

Sappiamo, inoltre, che, l’ultima volta che sono state misurate, le sue ciocche contavano la lunghezza di ben 2 metri. Per mantenere la sua lunga chioma in salute è stato necessario, però, eseguire una routine di bellezza che facesse in modo di nutrire le lunghe e folte ciocche di Nilanshi.

Oggi, però, la ragazza indiana ha deciso di darci un taglio e abbandonare per sempre i suoi lunghissimi capelli. La 18enne, dunque, ha tagliato la sua lunga chioma, immortalando anche il momento con un video. La madre della 18enne ha dichiarato che i capelli tagliati saranno donati a delle associazioni di beneficienza.