La donna afferma che ci vorrebbero più ragazzi come lui in circolazione

Da Memphis ci arriva una bella storia di gentilezza, che speriamo possa diventare contagiosa. Il ragazzo paga la benzina alla donna conosciuta in fila. E lei, oltre a ringraziarlo di persona in quel momento di aiuto e di gentilezza incondizionati, ha deciso di raccontare la storia. Storia che ben presto ha iniziato a diffondersi su tutti i social.

Fonte foto da video su YouTube di WREG News Channel 3

Olivia Jennings si trovava in fila alla stazione di servizio locale. Aveva fatto benzina ed era in attesa di pagare. In coda insieme a lei c’erano due giovani ragazzi. Olivia Jennings ha iniziato a fare due chiacchiere insieme a loro.

Ero in fila e c’erano due giovani davanti a me che stavano ridendo e tagliando e ho iniziato a tagliare con loro; ci stavamo divertendo. Li stavo prendendo in giro per tutto il succo d’arancia che stavano comprando.

A un certo punto uno dei giovani ha detto che avrebbe pagato il rifornimento della donna. Lei pensava stesse scherzando. Ma quando Olivia Jennings ha tirato fuori la carta di credito, lui le ha detto di rimetterla a posto, perché ci avrebbe pensato lui.

Il ragazzo ha preso 20 dollari e ha pagato anche la sua benzina. Olivia Jennings era sorpresa da quel gesto di gentilezza. Così ha deciso di raccontarlo a tutti quanti per spiegare che in giro nella sua città ci sono ragazzi dal cuore d’oro.

Fonte foto da video su YouTube di WREG News Channel 3

Ragazzo paga la benzina alla donna che scherzava insieme a lui e al suo amico in coda dal benzinaio

Questo giovane ha appena comprato il mio gas. Parlami dei ragazzi di Memphis.

Fonte video da YouTube di WREG News Channel 3

La donna ha pubblicato la foto con il ragazzo con questa didascalia. Il post è stato apprezzato dagli utenti della rete. Ed è stato condiviso centinaia di volte. Olivia è felice di aver incontrato quei bravi giovani.