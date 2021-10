In ogni gruppo c’è sempre un’amica freddolosa. E se non riesci ad individuarla, allora quella persona sei tu. Per Natale, per un compleanno, per qualsiasi altra occasione, ti proponiamo oggi 10 perfette idee regalo per la tua amica freddolosa. Per scaldarla anche nelle giornate e nelle serate più fredde.

Capi di abbigliamento e accessori che chi ha sempre freddo non può non avere, per poter trovare un po’ di calore e di tepore. In alcuni casi si tratta di soluzioni ideali anche se si soffre di qualche disturbo muscolare o di cervicale.

PROSmart gilet riscaldato in pilet leggero con batteria USB, unisex

Fonte foto da Amazon

Per andare in moto, per andare a sciare o semplicemente per stare al caldo ogni giorno, in nero e con taglie dalla S alla XXl, ecco il gilet riscaldato con parte superiore e parte inferiore con resistenze calde. Si possono selezionare fino a tre temperature semplicemente premendo un pulsante sulla giacca. La batteria si ricarica comodamente anche con un power bank. È unisex, per lui e per lei, e si scalda anche in condizione di freddo estreme. La batteria dura fino a 10 ore.

Cuscino elettrico termico per collo e spalle con 6 livelli di temperatura

Fonte foto da Amazon

Per i bambini, ma anche per un regalo tenero e carino, disponibile in tanti colori, ecco l’orsacchiotto riscaldante che tiene sempre tutti al calduccio, dicendo addio per sempre al freddo. Il calore dura 45 minuti, il tempo di riscaldarsi e addormentarsi per un sonno più tranquillo. Soffice e morbido, viene voglia di abbracciarlo. All’interno l’imbottitura contiene grani di cereali extra piccoli da 100 % frumento* (*biologico, codice dell‘organismo di controllo: DE-ÖKO-001). È estremamente sicuro e si può comodamente lavare in lavatrice.

Biancheria intima termica da donna con base riscaldante e traspirante

Fonte foto da Amazon

Meetwee propone come idea regalo per la tua amica freddolosa la biancheria intima termica, riscaldante e traspirante. Nelle taglie dalla M alla XXL, il set è realizzato con fodera in pile leggero, per proteggere dal freddo e dal vento e ridurre l a perdita di calore, senza essere troppo ingombrante. Disponibile in nero, grigio, viola, rosso e tie dye, si può indossare a casa o come base per uscire. Ideale anche la notte per chi ha sempre freddo o per chi pratica lo sci. Si sciuga facilmente ed è realizzato al 92% in poliestere e per l’8% in spandex, con fibre elastiche che si adattano ai movimenti del corpo.

Soletta termica per i piedi usa e getta, durata 8 ore di calore

Fonte foto da Amazon

Molto comoda e pratica la soletta termica usa e getta per i piedi, per 8 lunghissime ore di calore nelle scarpe e in ogni situazione. Disponibile in molte taglie (dal numero 36-38 al numero 44-46è) e in multipack da 5, 10 o 30 solette, in poco tempo, senza elettricità, senza dover far bollire l’acqua e senza altri ausili, si possono ottenere degli accessori caldissimi (fino a 39 gradi) che scaldano a lungo. Le solette sono molto sottili e non si notano per niente. Si adattano alla perfezione a ogni tipo di calzatura e sono realizzate con polvere di ferro, acqua, sale, carbone attivo e vermiculite. L’idea regalo ideale per tutti: si scaldano a contatto con l’ossigeno dopo l’apertura.

Coperta elettrica con spegnimento automatico, 6 livelli di calore e protezione contro il surriscaldamento

Fonte foto da Amazon

Per chi in casa ha sempre freddo e come regalo per l’amica freddolosa che si lamenta sempre della temperatura della sua abitazione, ecco la coperta elettrica calda con spegnimento automatico e 6 livelli di calore. Ha una protezione contro il surriscaldamento ed è l’ideale per la casa e anche per l’ufficio. Le misure sono 180×130 centimetri e il brand Ohshee che la vende su Amazon garantisce calore da una a cinque ore. La coperta è realizzata con materiali di alta qualità ed è fatta in flanella double face, morbidissima sulla pelle e al tatto. Disponibile in blu e bianco, è sicura e a risparmio energetico. Si lava anche in lavatrice, dopo aver rimosso il controller e il cavo di alimentazione che dispone di un filo molto lungo.

Thermo Poncho Plus firmato Macom

Fonte foto da Amazon

Sullo store Macom di Amazon, invece, troviamo il Thermo Poncho Plus, ideale sia per chi soffre sempre di freddo sia per chi vuole alleviare un po’ i dolori al collo e alla schiena. Il poncho si indossa comodamente e il suo potere riscaldante dà un benefico calore che rilassa le spalle e la zona cervicale. Il riscaldamento è rapido. Dispone di un comodo telecomando per gestire 6 intensità di calore. Il tessuto è molto morbido e la chiusura è regolabile, così da soddisfare ogni esigenza.

Cuscino riscaldabile per la pancia, la schiena e la zona lombare, per microonde con semi di grano

Fonte foto da Amazon

Da Generic il comodo cuscino termico elettrico per collo e spalle, ideale per riscaldare i più freddolosi e anche per alleviare dolori ai muscoli. Di grandi dimensioni (30 centimetri per 60 centimetri), è disponibile in verde, blu e grigio. Si riscalda in pochi secondi, raggiungendo con rapidità la temperatura desiderata e si possono impostare 6 livelli di calore secondo le proprie p referenze. La temperatura può essere monitorata facilmente e dopo due ore si spegne in automatico. Il design consente la massima comodità sulla pelle e l’uso quotidiano del cuscino. Il cavo è molto lungo. Si può comodamente lavare in lavatrice semplicemente togliendo il cavo di alimentazione.

Gore Wear, scalda viso e collo antivento unisex e taglia unica

Fonte foto da Amazon

Il brand Gore presenta il suo scalda viso e collo antivento unisex in taglia unica, di colore nero. Un accessorio due in uno per ogni attività sportiva a basse temperature, ma anche per la quotidianità. Si può utilizzare tutto l’anno: è antivento, traspirante, idrorepellente, con tecnologia Gore Windstopper. Realizzato in poliestere all’87% e in Elastan al 13%, con membrana Gorewindstopper, interno In Shell, 100% Poliestere, Tessuto Elasticizzato: 85% Poliammide, 15% Elastan.

Legami – Sos Winter – Scaldamani

Fonte foto da Amazon

L’idea regalo per l’amica freddolosa perfetta: da Legami il pinguino, il cuore, l’arcobaleno o il panda scaldamani, ideale per i momenti più gelidi. Dona subito una piacevole sensazione di calore e per attivarlo bisogna premere la placca di metallo e attendere pochi secondi. Per 30 minuti scalderà le mani con efficacia. Il rivestimento esterno è in panno: si mette dentro una pentola di acqua bollente per 5-10 minuti e poi è proonto per l’uso.

Leggings termici riscaldanti invernali foderati in pile

Fonte foto da Amazon

Comodi e caldi i leggings termici riscaldanti di L&K-II, foderati in pile, ideali per poter affrontare il freddo inverno. Danno una sensazione di calore e di morbidezza unica e sono l’ideale anche per i più piccoli, disponibili in tante taglie diverse. Oltre che in numerosi colori. Realizzati al 100% in cotone, si possono lavare comodamente in lavatrice. Sono l’ideale per l’autunno, per l’inverno e anche per i primi giorni di primavera.

Che dici, hai trovato la tua idea regalo perfetta per la tua amica freddolosa? Vedrai che ti sarà grata in eterno per il tuo pensiero.