Regalo San Valentino: consigli per sorprenderlo

Dopo il Natale e il Capodanno, inevitabilmente si avvicina la data della festa degli innamorati: San Valentino. Le coppie che lo festeggiano iniziano a preoccuparsi riguardo al regalo da fare al proprio partner. Con la tecnologia, ormai, si può scegliere più facilmente un regalo online. Per esempio, si può navigare su un sito per regali di San Valentino per trovare l’opzione migliore senza scervellarsi e fare mille giri per la città… e trovare anche oggetti originali e a portata di tutti. Qui daremo i nostri semplici consigli da seguire per un San Valentino con i fiocchi.

La giornata di San Valentino

il 14 Febbraio è la giornata ideale da passare con il proprio partner, ma alcune di voi si chiederanno: come rendere questa giornata unica? Come fare per non organizzare le solite cose scontate? In base ai gusti del vostro uomo, le soluzioni sono molte.

Un primo consiglio è fare una sorpresa inaspettata. Un invito a cena già tutto preparato sicuramente farà piacere al vostro uomo, che si sentirà coccolato. Come seconda cosa, se riuscite a passare anche la giornata insieme, oltre alla cena, preparare dei dolci fatti in casa è un’idea molto tenera per conquistare il suo cuore (e mangiare insieme qualcosa di buono).

Un terzo consiglio riguarda il ristorante. Se vi sembra scontato, provate a puntare su qualcosa di più originale e soprattutto in linea con il vostro partner, come per esempio un ristorante a tema. Magari un dog cafè, o un pub a tema videogiochi o musica, o qualunque cosa che possa piacergli. Voi lo conoscete più di ogni altro e riuscirete a scegliere la cosa più giusta!

Il regalo di San Valentino

Il pezzo forte di San Valentino è il regalo, che corona la giornata passata insieme. Ma come fare per non regalare sempre i soliti cioccolatini o peluche? Ormai con internet è facilissimo trovare oggetti della natura più svariata a prezzi che si addicono a tutti e stando comodamente a casa, quindi perché non dare un’occhiata? Si può optare per un oggetto spiccatamente romantico o per uno più informale o divertente… dipende tutto dai suoi gusti.

Se volete davvero sorprenderlo, abbiamo altri due consigli. Per esempio, potreste provare, se è una persona smielata come voi, a regalargli una tazza con su stampata la vostra foto più bella (o divertente, se la persona in questione non è troppo romantica). Lo stesso vale con una t-shirt oppure un fotolibro, per tenere i vostri ricordi sempre con voi in un piccolo formato. I fotolibri potrebbero essere pieni, ad esempio, delle ultime foto prese dai vostri social, dove vi ritraggono nelle vostre esperienze più importanti o divertenti. Non sarà l’oggetto in sé ad essere originale, ma l’immagine e il messaggio che ci sarà sopra, che potrete personalizzare completamente.

Un’ultima idea potrebbe essere una cover per cellulare, un set di calamite da frigo o addirittura un cuscino per l’arredamento con una foto vostra o che ritragga qualcosa che rimanda a voi e solo a voi: spesso in una coppia vi è qualcosa che non può essere capito al di fuori di essa. Se ciò viene sfruttato, il regalo sarà originale, ma soprattutto strettamente personale e dunque magico.

Ora che avete il telefono a portata di mano… non vi resta che applicare questi cinque consigli e scatenare la fantasia!