Ricordate la madre scambiata per le sue figlie? Non crederete a come è oggi

Nel 2016 lo scatto di famiglia è diventato virale: ecco come sono diventate oggi madre e figlie

Correva l’anno 2016 quando Kaylan Mahomes pubblicò una foto con sua sorella gemella e sua madre. Quello che la giovane donna non sapeva è che queull’immagine avrebbe fatto il giro del mondo e sarebbe diventata uno dei più grandi post virali visti sul web. Il motivo L’aspetto giovanile della madre impressionò letteralmente tutti.

Kaylan era al liceo e aveva l’età di 16 anni quando ha posato sui primi social network una foto con sua madre e sua sorella. Il trio non aveva grandi aspettative per la foto, ma la giovane adolescente ha deciso di condividere lo scatto in questione. Quello che è successo dopo è stato davvero incredibile.

Il mondo è rimasto sbalordito dall’apparizione della madre di Kaylan che all’epoca aveva 35 anni. Tina Brown è la madre di Kaylan e Kyla, due gemelle avute da giovanissima, a soli 19 anni. Nonostante siano passati degli anni lo scatto ha ricevuto molti commenti ed è ancora virale.

Su tutti i social network Kaylan ha finito per guadagnare molto successo. Le due gemelle Kaylan e Kyla hanno deciso di aprire un canale YouTube dove parlano di varietà, di trucco e dove condividono la loro quotidianità. Sui loro profili social le due ragazze hanno guadagnato più di 100.000 followers.

Sul profilo Instagram di Kaylan è ancora possibile trovare la foto che ha dato il via a tutto il grande successo iniziato nel 2016. Di tempo ne è di certo passato, le tre sono cambiate molto. Nonostante ciò, la bellezza rimane del tutto inconfondibile. Siete curiosi di scoprire come sono diventate?

Tina è una mamma molto social e sul suo profilo condivide le foto delle sue figlie. Un notevole successo Tina lo ha raggiunto su Instagram dove oggi, grazie a quello scatto risalente al 2016, ha guadagnato più di 50mila followers. La loro storia ha avuto talmente tanta popolarità che ancora oggi moltissime persone si ricordano di questa bellissima famiglia.