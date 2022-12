Riesci a trovare la donna tra questi due uomini nella foto?

Si sono conosciuti durante la guerra e la loro amicizia è stata così forte che hanno sognato di avere incontri e conversazioni per diversi anni. E finalmente, in uno dei ricevimenti dedicati ai militari, si sono incontrati di nuovo. Il momento dell’incontro è stato catturato con uno scatto. Come si vede, i due amici hanno raggiunto alte cariche sociali: uno di loro è diventato funzionario e l’altro direttore d’orchestra. Tra i due, però, c’è una donna che aspetta di essere scoperta.

Si è scoperto che un soldato è arrivato al ricevimento insieme a sua moglie, ma dov’è la donna nell’immagine? Questo è un enigma destinato ad essere risolto. Trova la donna nella foto. Quanto tempo hai impiegato per trovare la misteriosa signora?

Se hai speso meno di un minuto, congratulazioni! Sei molto attento, ma se non ci sei riuscito, non preoccuparti perché di seguito ti mostreremo il risultato corretto in modo da non scoraggiarti.

L’immagine può essere un po’ complicata per molti, ma se diventi un po’ creativo, noterai che è più facile di quanto sembri. Se capovolgi la foto, infatti, questa immagine cambia completamente prospettiva e può farci vedere figure che erano non riflettute prima. Ora che l’abbiamo fatto, puoi vedere la donna che si trova tra i due uomini.

Il periodo in cui si è svolta l’azione risale è all’incirca il XVIII-XIX secolo. Ecco perché è stato più facile ed economico immortalare l’appuntamento con un disegno invece che con una fotografia. In questi giorni il test sta spopolando sul web ed è diventato virale, dal momento che ha raggiunto moltissime persone.

Divertiti anche tu insieme alla tua famiglia e ai tuoi amici a scoprire dove si trova la donna misteriosa in questa immagine. Quanto tempo avete impiegato a trovare la misteriosa signora? Non vi resta che giocare insieme e per scoprirlo.