Robert di Vite al limite è stato il protagonista di una storia che ha commosso tutti quanti. E che purtroppo è terminata con il peggior finale possibile, la morte per infarto del protagonista di uno dei tentativi del programma di cambiare la sua vita. Robert Buchel purtroppo non ce l’ha fatta, nonostante avesse tentato di correre ai ripari quando però ormai era troppo tardi.

Robert di Vite al limite è morto durante le riprese del programma

Questo ragazzo si era rivolto al programma perché voleva dimagrire e poter condurre una vita normale insieme alla compagna Kathryn, che è stata con lui fino all’ultimo momento.

Sognavano di sposarsi e di vivere per sempre felici e contenti come nelle fiabe. Ma purtroppo non hanno potuto fare nemmeno in tempo a sposarsi, perché lui è morto per infarto.

Con il dottor Nowzaradan aveva intrapreso un percorso di rinascita che stava dando i suoi frutti, ma lui partiva da 400 chili e la sua vita era in pericolo.

In 8 mesi aveva perso più di 150 kg. Ma purtroppo nel 2017 il suo cuore ha smesso di battere proprio mentre era ricoverato nella clinica del dottore, mentre erano in corso le riprese per la trasmissione.