Per chi ama Roblox, le idee regalo e gli accessori a tema sono l’ideale per organizzare un party dedicato all’app più amata dai giovanissimi. Anche i bambini (sempre con la supervisione di un adulto) ne vanno matti, perché possono scatenare la loro fantasia e giocare anche a distanza con i loro amici.

Se i tuoi figli ti hanno chiesto una festa di compleanno a tema Roblox, idee regalo e accessori per addobbare e rendere il clima ideale di sicuro non mancano. Magliette e card per acquistare soldi virtuali sul gioco possono diventare i doni perfetti e graditi di un patito del gioco.

Su Amazon non abbiamo che l’imbarazzo della scelta e oggi ti proponiamo delle idee regalo in linea con la passione dei tuoi ragazzi per Roblox e per il suo incredibile mondo.

Decorazioni di compleanno a tema Roblox, con striscioni, palloncini e molto altro ancora

Che festa è senza le decorazioni a tema dedicate al popolare videogame disponibile come app per smartphone e tablet? Il set di accessori per feste di compleanno contiene un striscione “Happy Birthday” da 11 pezzi, 24 palloncini in lattice e un nastro di 10 mestri. Le stampe sono vivaci e colorate. Si appendono facilmente ovunque e sono resistenti.

Roblox, idee regalo per la scuola: astuccio per matite

Per la scuola, ecco un regalo utile, l’astuccio per le matite con stampati i personaggi della popolare app. Realizzato con materiali di alta qualità, l’astuccio è in pelle PU e tela Oxford, molto resistente all’usura, reversibile ed elastico. Si pulisce facilmente e ha una grande capacità di archiviazione, con due pratici scomparti per tenere sempre tutto in ordine. Lo scomparto principale si apre del tutto così è più facile trovare quello che si cerca. Può anche essere usato per trucchi, cosmetici, attrezzi e molto altro ancora.

Roblox idee regalo per un compleanno invernale, cappello di lana in taglia unica con pon pon

Per compleanni che si celebrano in inverno, ecco il cappellino invernale caldo e morbido per i più piccoli, con tanto di scritta nero su grigio e pon pon nero. Un berretto davvero confortevole disponibile in una taglia unica, prodotto esclusivamente per F&F Stores con licenza completa di Roblox. Il materiale è acrilico morbido e caldo per mantenere il calore anche quando fuori è freddissimo.

Roblox ROB0307 – Action figure per bambini

Per chi vuole giocare anche senza l’app, ecco le action figure per bambini, disponibili in diversi set. Apocalisse in aumento, Evocatore Tycoon, Q-Clash e molto altro ancora. Ogni set è composto da sei personaggi famosi del mondo di Roblox, per creare anche fuori dall’applicazione tante belle avventure. I personaggi si possono mescolare insieme per poter rendere il divertimento ancora più unico. Tanti gli accessori inclusi nella confezione e ogni pacchetto è venduto con codice riscattabile per sbloccare un oggetto virtuale nell’app.

Carta Regalo Roblox – 800 Robux

Ed ecco il regalo più gradito da ogni gamer, la card per ottenere i Robux, i soldi virtuali che si possono spendere sull’app. Disponibile nei tagli da 800, 2000, 45000 e 10000 Robux, si possono usare per poter acquistare tanti oggetti virtuali, semplicemente ricaricando il saldo nel proprio profilo e usando i soldi digitali per scegliere oggetti dal catalogo, per sbloccare contenuti extra o bonus e molto altro ancora.

T-shirt Roblox per ragazzi nera con disegno frontale disponibile in diverse taglie

E perché non regalare una bella t-shirt di Roblox, nera con disegni colorati e vivaci che ritraggono dei personaggi del gioco? Disponibile con taglie dalla 5 anni alla 15 anni è in morbido cotone, confortevole da indossare anche tutto il giorno. È rigorosamente un prodotto ufficiale Roblox.

Roblox Celebrity Deluxe Set da gioco Adopt Me Pet Store con 3 personaggi di gioco, 9 animali, accessori e codice di gioco per bambini a partire dai 6 anni

Infine, ecco un altro set gioco per portare Roblox e i suoi tanti giochi fuori dalla piattaforma. In questo caso si potrà giocare ad Adopt me, forse il più popolare sull’app grazie al Pet Store, in vendita con tantissimi animali, diversi personaggi e degli utili accessori che faranno la gioia dei più piccoli. Ha bisogno di una pila che però è inclusa nel pacchetto.

Se ami Roblox, quali idee regalo e accessori proposti ti piacciono di più?