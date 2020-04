Scegli un biscotto e scopri come sei in realtà Vuoi sapere di più su di te? Ti invitiamo a scegliere un biscotto per scoprire qualcosa su di te e sulla tua vita in generale

Pensi di conoscere te stesso? Puoi dire come ti vedono gli altri? Scegliendo un biscotto lo scoprirai! Molte volte modelliamo il nostro atteggiamento e adattiamo le nostre reazioni al contesto in cui ci troviamo. Non puoi agire allo stesso modo se sei con il tuo gruppo di amici o se sei al lavoro, in visita alla famiglia o al supermercato. Il modo in cui affronti situazioni, persone, avversità e bei momenti dipende dalla tua personalità. C'è chi è più sensibile o introverso e chi, al contrario, è più dominante o estroverso. Affinché tu possa conoscere un po' meglio te stesso, ti invitiamo a scegliere un biscotto nella foto qui sopra e scoprire cosa può dirti sul tuo carattere, sulla tua personalità e sulla tua vita, in generale. 1. Il biscotto tondo al cioccolato Le forme rotonde sono solitamente selezionate da persone molto aperte e socievoli che tendono ad avere molti amici e conoscenti. Non prestano attenzione alle cose minori e cercano sempre di trovare qualcosa di buono in ogni situazione. Sono generalmente persone a cui non interessa il proprio aspetto fisico e, sebbene si prendano cura di se stessi, spesso si concedono dolci prelibatezze a forma di biscotto. Di solito sono dipendenti dal cioccolato, il che può giustificare la loro scelta. 2. La gocciola Le gocciole sono una vera delizia in molti paesi. Ultimamente hanno anche conquistato il cuore degli europei. Le persone che preferiscono mangiarle non hanno problemi a fare nuove amicizie e sono molto aperte a nuove idee. Gli amanti delle gocciole hanno generalmente una personalità molto forte e sanno dove stanno andando. Hanno obiettivi molto chiari nella vita e non riposano finché non realizzano i loro sogni. 3. Il biscotto Oro Saiwa Le persone che scelgono questo biscotto sono caratterizzate da un'ottima organizzazione e sorprendente pazienza. Sono molto tolleranti e non hanno problemi ad accettare idee innovative. A loro piace sperimentare nella vita e non hanno paura delle nuove sfide. Sono molto avventurosi e amano viaggiare, soprattutto se possono farlo con i loro migliori amici. 4. Il biscotto quadrato Le persone che tendono a scegliere tali dolci possono spesso avere problemi con le loro emozioni. Si sentono persi nella vita e non sanno quale percorso scegliere. Possono essere impulsivi e fare le cose senza prima pensarci due volte. Allo stesso tempo, sono molto sensibili ed è abbastanza facile ferire i loro delicati sentimenti. 5. Il biscotto girandola a due gusti Hai molti piani per il futuro e sai come rendere più piccante la tua vita. Trova il modo più logico e veloce per risolvere i problemi che ti si presentano. Le persone che scelgono quel biscotto sono ottimi leader e sanno come gestire situazioni molto difficili. Sono molto onesti e non possono mentire.