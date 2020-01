Scegli il tuo abbraccio preferito e scopri ciò che conta di più per te in amore Non tutti apprezzano le stesse cose in una relazione o nell'amore in generale; scopri cosa ti interessa di più a te scegliendo l'abbraccio che ti piace di più

Essere accanto alla persona che ami, condividere momenti incredibili con lei e godersi la vita insieme, è la cosa più bella che possiamo avere. Ma, sebbene possiamo essere tutti d’accordo su questo, la verità è che non tutti danno valore alle stesse cose in una relazione o nell’amore in generale.

Ci sono quelli che prestano maggiore attenzione alla loro affinità con l’altra persona e ai loro interessi comuni e altri che cercano sicurezza e compagnia.

Per scoprire ciò che ti interessa di più in amore, ti proponiamo un semplice test. Guarda l’immagine qui sopra e rispondi: quale abbraccio ti piace di più?

1. Amicizia

Se hai scelto il primo abbraccio è perché ciò che apprezzi di più in una relazione è l’amicizia. Cioè, per te la persona che trascorrerà con te il resto della tua vita deve essere qualcuno che condivide i bei momenti con te, che ti fa ridere, a cui puoi dire tutto, il tuo migliore amico.

Non sei interessato ad avere una relazione in cui le cose sono nascoste o in cui devi fingere di essere qualcuno che non sei. Per te, essere in grado di essere autentici accanto alla persona amata è la cosa più importante di tutte.

2. Passione

Per te, ciò che non può mancare nella tua relazione è la passione. Stai cercando una persona che risvegli il fuoco dei tuoi desideri e che possa soddisfarli.

Credi molto nella chimica che esiste tra le persone: per te o c’è o non c’è. Se esiste quella chimica, allora sai che puoi andare con la persona scelta fino alla fine del mondo. Dato che sei così appassionato, quando ami qualcuno sei in grado di dare tutto e ti aspetti di ricevere lo stesso in cambio.

3. Sicurezza

Se hai scelto il terzo abbraccio, è perché la cosa principale in una relazione per te è la sicurezza. Vuoi essere accanto a una persona che sa cosa vuole e che ha fiducia in se stessa e in te. Ti innamori sempre delle persone forti, spiritualmente parlando. Stai cercando di farti seguire nelle tue iniziative e di farti incoraggiare quando senti che le cose non funzioneranno.

Forse sei un po’ insicura, qualcuno che ha difficoltà a prendere l’iniziativa. Quindi, cerchi il tuo complemento nell’altro: qualcuno che ti aiuti a fare del tuo meglio. Che ha le cose ben chiare, qualcuno di pro-attivo e che, soprattutto, si fidi del tuo potenziale.

4. Fiducia

Se hai scelto il quarto abbraccio, è perché per te la cosa più importante in una relazione è la fiducia. Speri di avere affianco a te una persona con cui puoi essere completamente libero e, allo stesso tempo, di cui ti fidi completamente. Non ti piace stare nei rapporti in cui vivi pensando se l’altra persona sia onesta.

Tu odi il ruolo di investigatore privato in una relazione. Quello che ti piace di più è avere un partner libero, una relazione in cui ognuno ha il proprio spazio e trovare i punti comuni che vi uniscono. Ma per questo, in primo luogo, devi fidarti dell’altra persona e pensare che non farà mai (almeno di proposito) qualcosa che ti faccia male. Pertanto, la fiducia è la prima cosa che cerchi quando ti innamori.