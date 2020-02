Scegli la tua tazza preferita e scopri la tua vera natura In questo simpatico test della personalità dovrai semplicemente scegliere una tazza colorata, il risultato corrispondente ti dirà qual è la tua vera natura.

Sei pronta? Scegli una tazza.

Di seguito troverai una breve descrizione del significato di ogni colore:

Se hai scelto la Tazza Blu

Se hai scelto questa tazza sei una persona che è costantemente alla ricerca di armonia, i tuoi tratti principali sono: passività, equilibrio e tenerezza. Riesci a sentire le tue emozioni e i tuoi sentimenti in profondità.

Se hai scelto la Tazza Verde

Nella vita vuoi ottenere il successo. Sei una persona caratterizzata da persistenza, orgoglio e forza. Stai sempre sulla difensiva. Riesci a mantenere un certo controllo in qualsiasi situazione e la tua autostima è forte.

Se hai scelto la Tazza Rossa, Fucsia o Arancione

Sei una persona molto attiva, non hai paura della competitività ed hai anche un grande forza di volontà. A volte sei un po’ troppo eccentrica, ma chi ti conosce davvero sa che sei una persona molto generosa e sensibile con tutti.

Se hai scelto la Tazza Gialla

Sicuramente sei una persona ottimista e spontanea. Ti piace organizzare al meglio la tua vita e non hai paura del futuro. Se qualcuno chiede il tuo aiuto, non ti tiri indietro e cerchi di fare del tuo meglio. La famiglia è importante per te. Cerchi di guardare la vita sempre con positività, sul tuo viso non manca mai un sorriso.

Se hai scelto la Tazza Nera, Marrone, Viola o Grigia

Questi colori sono associati a caratteristiche negative della personalità di chi ha scelto queste tazze. Se ti ha colpito una di queste, molto probabilmente sei una persona pessimista che quando si trova in una situazione difficile l’affronta con aggressività. Sei vanitosa e asociale. Per molti non è facile farsi piacere da te.