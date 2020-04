Scegli una pozione magica e scopri come sarà la tua prossima relazione Vuoi sapere come sarà la tua prossima relazione? Questo test d'amore ha le risposte di cui hai bisogno

Se vuoi sapere come sarà la tua prossima relazione, sei nel posto giusto. Questo test della personalità ha le risposte che cerchi sull’amore, sul partner e sul tuo modo di essere. Ti basterà scegliere un di queste pozioni magiche.

Per sapere come sarà la tua prossima relazione, devi scegliere quella che ritieni abbia più a che fare con te. Scegli quella che ti ispira di più.

La tua risposta ti guiderà verso le risposte che vuoi trovare.

1. Una relazione fortunata

Se hai scelto la prima pozione, è perché la fortuna è dalla tua parte in materia di amore. La tua prossima relazione potrebbe essere o meno la più importante della tua vita ma sarà sicuramente quella che ti piacerà di più.

Stai per iniziare una fase in cui le cose andranno a posto e ti sentirai felice e fortunato, come se tutto stesse finalmente iniziando a fluire nella giusta direzione. Goditi il ​​momento!

2. Relazione appassionata

Se hai scelto la seconda bottiglia, indubbiamente ti aspetta una relazione super calda e appassionata. Sei una persona che deve sentirsi desiderata e troverai qualcuno che capisce cosa ti sta succedendo e che sa come farti piacere come mai prima d’ora.

Incontri grandi e ardenti ti aspettano!

3. Una relazione stabile

Se hai scelto la terza pozione, è perché è probabile che tu trovi un amore che puoi sostenere nel tempo.

Sarà una di quelle relazioni che fluiscono senza troppi problemi e dove ognuno può essere quello che è senza perdere la propria individualità. Una relazione sana e serena. Cosa si può chiedere di più?

4. Una relazione complicata

Se hai scelto la quarta bottiglia, è perché ti aspetta una relazione con complicazioni, una di quelle che non si chiude mai completamente e che ti lascia il segno per sempre. Non sarà una brutta relazione e finché durerà ti renderà felice.

Ma sarà difficile per te capirlo e, a volte, non saprai nemmeno a che gioco stai giocando. Vivi il momento e fai passo dopo passo.

5. Amore puro

Se hai scelto la quinta bottiglia, è perché stai per trovare, senza dubbio, un vero amore.

Sei in una fase favorevole per poter abbracciare i tuoi sentimenti e l’Universo ti ricompenserà facendoti incontrare la persona giusta sulla tua strada.

6. Relazione tossica

Se hai scelto la sesta pozione… Stai attento! Le cose non sono sempre come sembrano. Probabilmente stai per incontrare qualcuno di cui ti innamorerai profondamente ma dovresti andare con i piedi di piombo.

Perché a volte le relazioni più tossiche sono quelle che iniziano con più amore. Quindi non abbassare la guardia.