Scegli un animaletto In questo test psicologico ti sveleremo cosa ti serve per cambiare il tuo destino, scegli un animaletto e dopo leggi il risultato corrispondente.

In questo test psicologico ti sveleremo cosa ti serve per cambiare il tuo destino, scegli un animaletto e dopo leggi il risultato corrispondente.

Quale animaletto hai scelto?

Pipistrello

I pipistrelli sono creature incredibilmente intelligenti che hanno molte abilità, riescono a stare a testa in giù per molto tempo. Questa abilità li rende strani. Quello che vogliono consigliarti è di uscire di più e non rimanere da sola. Circondati di persone vere che possano arricchirti dentro. Trascorrere più tempo con i tuoi cari è una forma di terapia e guarigione. Riscopri le tue forze con le persone che ami.

Ragno

Il ragno è un animale saggio ed è associato allo sciamano. Questo è probabilmente il motivo per cui è legato alla spiritualità. Il ragno che hai scelto vuole ricordarti che tutto va e tutto torna. Il bene che fai ti tornerà indietro. Se fai del bene, fai del bene a te stesso in primis. Facciamo tutti parte di questa rete invisibile che ci collega tutti insieme. Non dimenticare di quanto sia importante essere gentili con gli altri, sii meno egoista.

Gufo

Il gufo (come il ragno) è un animale sacro per la potente dea della saggezza, Atena. Il gufo è il più saggio del regno animale. La natura saggia del gufo deriva probabilmente dalla sua capacità di girare il collo di 180 gradi e osservare tutto ciò che c’è intorno a lui. Il gufo vuole darti i seguenti consigli: stai attenta a cosa fai e a quello che dici perché potresti ferire le persone che ti vogliono bene. La saggezza è ciò che ci rende liberi. Prima di fare una scelta, pensaci e rifletti perché in futuro potrai pentirtene amaramente.

Serpente

I serpenti sono sempre in contatto con il terreno e tuttavia possono muoversi velocemente o addirittura saltare. Si piegano e non si rompono. Inoltre, sono molto pazienti e quasi sempre aspettano a lungo la loro preda. Il serpente vuole dirti che il peggior veleno proviene da noi stessi. Non puoi avvelenarti la vita inseguendo chi non c’è e cosa non hai, apprezza quello che la vita ti ha regalato e raggiungi la tua felicità senza fare doppi giochi.

Gatto

I gatti sono creature straordinarie che hanno sempre bisogno del nostro amore e della nostra attenzione. Quello che il gatto vuole dirti è di fidarti di più degli altri, se hai bisogno di aiuto non devi avere paura di chiederlo. Liberati dalle persone tossiche e impara ad amarti di più.

Coniglio

I consigli vengono spesso associati alla creatività e alla fertilità. Se hai scelto il coniglio, il consiglio per te è quello di credere ancora nell’amore. Se in passato sei stata ferita dalla persona che amavi, non significa che in futuro non potrai incontrare la tua anima gemella che ti faccia sentire felice. Apriti all’amore e sii più ottimista.