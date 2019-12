Scegli un gatto e scopri quale potrebbe essere il tuo scopo nella vita Scegli un gatto e scopri quale potrebbe essere il tuo scopo nella vita

Test: scopri quale potrebbe essere il tuo scopo nella vita

Chi siamo e qual è il significato della vita sono due delle domande più universali, cioè che molte persone di solito le pongono ad un certo punto della vita.

Lo stesso vale per cosa, con la domanda sui nostri scopi nella vita.

C’è chi crede che lo scopo sia qualcosa che ci accompagna alla nascita e che, per tutta la vita, ci viene rivelato. Ma ci sono anche quelli che sostengono che questo scopo è stato costruito e può avere delle variazioni nel corso degli anni, perché non abbiamo sempre lo stesso da offrire agli altri e ciò ha a che fare con l’evoluzione interiore stessa.

Se esiste un’icona che potrebbe rappresentare quello scopo, il gatto ha molti significati che ruotano attorno all’equilibrio tra apparentemente opposti, come dentro e fuori, azione e riposo, luce e oscurità.

Ti consigliamo di guardare le sagome qui sotto e scegliere rapidamente il gatto che ti attrae di più, non pensarci molto. Molte volte in ciò che scegliamo quasi automaticamente, i sensi personali molto profondi sono nascosti. In questo caso, saprai qual è il tuo scopo nella vita.

L’immagine che scegli ti darà un’idea di quale potrebbe essere il tuo scopo nella vita. Anche se devi sapere che solo tu saprai in te stesso di cosa si tratta; O, almeno, devi ancora scoprirlo. Qualunque cosa sia, la tua esistenza nel mondo ha un senso. Grazie!

N. 1 gatto

Se hai scelto questo gatto, il tuo scopo nella vita potrebbe essere collegato alla generazione di progressi nel campo della conoscenza. Hai onestà, rettitudine, intelligenza e vocazione alla leadership. Devi lavorare in modo che ciò che fai non solo contribuisca a te, ma anche a tutti quelli che ti circondano. Condividi le conoscenze e i frutti del tuo lavoro.

Gatto n. 2

Il tuo scopo può essere collegato al terreno affettivo. Devi sviluppare empatia e diffonderla nel resto del mondo. Credi nella connessione emotiva e devi lavorare per rendere l’amore il modo principale per connetterti con te stesso e tutto ciò che ti circonda.

Gatto n. 3

Il tuo scopo ha a che fare con lo sviluppo del tuo lato spirituale (al di là del religioso) per motivare anche gli altri a scavare nel tuo cuore e connettersi con il divino che ci circonda. Che siamo tutti uno, può essere la tua frase di intestazione.

Gatto n. 4

Sei un essere artistico e creativo. Il tuo scopo sarà integrare la tua vocazione con l’aiuto degli altri. Divertiti, promuovi la riflessione, svegliati … L’arte avrà sempre la capacità di attraversare le barriere e superare i pregiudizi. Usalo a tuo favore, ma anche di altri

