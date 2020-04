Scegli un gatto e ti dirà di più sulla tua personalità Gli animali che ci piacciono dicono molto di noi, quindi il gatto che scegli può determinare la tua personalità e dirti cosa cerchi in amore

Hai mai pensato che gli animali domestici che scegliamo per accompagnare la nostra vita abbiano molto a che fare con il tipo di amore di cui abbiamo bisogno? In realtà, gli animali domestici, cani o gatti, vengono a darci una dose extra di amore e compagnia e questo ci dice molto su di noi. Di ciò di cui abbiamo bisogno, del tipo di amore che cerchiamo.

Pertanto, con questo test puoi scoprire molto sulle tue relazioni e su ciò che stai cercando in un compagno di vita. Devi solo guardare questi gattini dolci e dire quale preferiresti adottare.

La tua risposta ti dirà che tipo di amore stai cercando.

1. Avventura

Se hai scelto il gatto nero, ovviamente non ti importa cosa dicono gli altri. Bene, i gatti neri hanno una pessima reputazione. Tuttavia, non sei interessato a quello che dicono gli altri: segui il tuo cuore ovunque tu vada.

Pertanto, stai cercando un partner avventuroso, a cui piace anche infrangere un po’ le regole. Qualcuno con cui fare un viaggio in luoghi esotici, con cui fare sport o semplicemente, con cui condividere una vita avventurosa.

2. Lealtà

Se hai scelto il gatto persiano, sei una persona gentile, a cui piace avere una vita calma ed equilibrata. Proprio come questi gatti, sei amorevole e gentile. Ciò che ti aspetti in una coppia è pura lealtà.

Quello che stai cercando nella coppia è la compagnia. Qualcuno che sia sempre con te e per te. Proprio come questi gatti, tu vuoi essere il centro della vita del tuo partner.

Se trovi qualcuno che è una vera compagnia nella tua vita e con il quale puoi sempre camminare mano nella mano, sarai estremamente felice.

3. Sensibilità

Se hai scelto il terzo gatto (il 99% dei gatti tricolori sono femmine), è perché sei una persona che ha molta empatia con l’ambiente. Quindi devi avere qualcuno accanto a te che abbia una sensibilità simile alla tua.

Forse, sarebbe bene per te trovare qualcuno con un carattere forte, che sappia prendere decisioni perché tu fai un po’ di fatica. Ma che, allo stesso tempo, possa condividere con te l’emozione di un paesaggio straordinario, di ascoltare un brano musicale o di leggere un buon libro.

4. Libertà

Infine, se hai scelto l’ultimo gatto, è perché sei una persona molto indipendente. Stai cercando un partner che ti accompagni nelle tue follie, ma anche che lasci spazio alla tua individualità.

Non sei uno di quelli che non possono stare da soli. Decidi di stare con qualcuno solo quando sei sicuro che sia la persona giusta. Ma, anche se lo trovi, hai bisogno dei tuoi momenti di indipendenza.

Pertanto, il tuo partner ideale è indipendente da te. Che ti scelga ogni giorno ma che non abbia bisogno di te. Sebbene all’inizio possa essere un duro colpo per il tuo ego, in breve tempo capirai che questo è esattamente ciò di cui avevi bisogno: qualcuno che cammina al tuo fianco, ma sulla propria strada.