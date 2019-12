Scegli un pupazzo di neve e scopri cosa ti porterà l’anno nuovo Scegli il pupazzo di neve che ti piace di più e poi trova la previsione per il 2020; presta attenzione alla scelta che fai

Scegli un pupazzo di neve e scopri cosa ti aspetta l’anno prossimo. Prima di superare questo test visivo, vale la pena notare che la scienza ha confermato la relazione che c’è tra i nostri pensieri e del nostro destino. Il modo in cui pensiamo e ciò che determina le nostre azioni, scelte, ecc. Tutto questo è a livello del subconscio, quindi non sembra ovvio a prima vista.

Presta attenzione alla scelta che fai. Sulla base di ciò che scegli, puoi prevedere cosa ti aspetta in futuro. Non la pensi così Lo scopriremo? Scegli il pupazzo di neve che ti piace di più e poi trova la previsione per il 2020.

Come sarà l’anno 2020 per te? Cosa sceglie il tuo subconscio? Quale destino prevedi e profetizzi per te stesso?

☃️ Pupazzo #1 ☃️

Se hai scelto il pupazzo numero 1, la tua vita nel 2020 si concentrerà sul tuo successo personale, denaro, lavoro e risultati. Sì, sì, la tua anima è attratta dal successo e la fortuna ti accompagnerà. Molto probabilmente, nel 2020, hai fissato alcuni obiettivi importanti.

Il 2020 sarà per te un anno di progressi, successo e prosperità finanziaria.

☃️ Pupazzo #2⛄

Il pupazzo di neve numero 2 ti dice che il tuo anno sarà l’anno di amore, romanticismo e relazioni. Se non hai ancora la tua anima gemella al tuo fianco, la conoscerai sicuramente. Se hai una relazione, nel 2020 passerete a un nuovo livello. Molte coppie daranno una nuova occhiata al loro futuro, insieme.

Sei sintonizzato sul romanticismo e sull’amore. E, soprattutto: attiri ciò per cui ti sforzi. Il 2020 sarà per te un anno di romanticismo, amore, viaggi con la persona amata, forse un matrimonio. Molte coppie penseranno al rinnovamento in famiglia.

☃️Pupazzo #3 ⛄

Questo è forse il pupazzo di neve più felice e di maggior successo. Il 2020 sarà l’anno per te per trovare felicità e ispirazione, realizzazione creativa e fortuna. Sei pieno di sogni e speranze brillanti. E poiché il 2020 sarà un anno meraviglioso e di successo per gli ottimisti, ti aspetta: successo, felicità, amore e fortuna monetaria.

Dopotutto, il 2020 promette di portare felicità agli ottimisti, alle persone con professioni creative, personalità amichevoli e disponibili. Resta come sei e quest’anno ti porterà il meglio.