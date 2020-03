Scegli un simbolo da ciascun gruppo e scopri come sarà la tua settimana Come sarà la tua settimana? Siamo sicuri che vorresti saperlo; ecco perché dovresti scegliere un simbolo da ciascun gruppo e avrai la tua risposta

Come sarà la tua settimana? Siamo sicuri che vorresti saperlo in anticipo. Con questo test puoi farlo. Ti basterà scegliere un simbolo da ciascun gruppo e avrai la tua risposta. Ovviamente è un po’ come un gioco ma le risposte potrebbero sorprenderti.

Ti svegliamo il segreto: non si tratta di magia. Scegliendo tra i disegni disponibili, otterrai delle risposte tipo… sarà, però, la tua mente a processarle e darti le risposte che cerchi. Lo farà usando le informazioni che ha a disposizione e sfruttando i tuoi pensieri, le tue certezze e le tue convinzioni.

Non possiamo mai sapere con certezza cosa sarà nel futuro, perché l’incertezza è il suo compagno più vicino. Tutto ciò che abbiamo è il presente, il qui e ora.

Ma quello che possiamo fare è giocare! Il futuro ci viene presentato come un foglio bianco su cui possiamo disegnare tutto ciò che vogliamo. In quella proiezione facciamo anche intendere, determinare, mostrare come vogliamo vivere ciò che verrà ed è il nostro inconscio di condizionare il nostro sguardo. La buona notizia è che con questo potere creativo possiamo decidere di avere una settimana buona, positiva, fortunata e felice.

Hai il coraggio di giocare con ciò che verrà? Scopri come potrebbe essere la tua settimana! Guarda le immagini qui sotto e scegli, senza pensare troppo, una foglia del primo gruppo e una pianta del secondo. Dopo aver scelto, guarda cosa formano entrambi i simboli e crea la frase che potrebbe definire la tua prossima settimana.

Scegli una foglia

Ora scegli una pianta:

Avrai una settimana …

1) Con tante sfide

2) Con tante sorprese

3) Con tanto affetto

4) Con introspezione

Unisci le due frasi e scopri cosa ti aspetta:

a) E sarà un buon momento per far entrare il nuovo nella tua vita.

b) E sarà un buon momento per abbandonare tutto ciò che non vuoi più.

c) E sarà un buon momento per incoraggiarti ad andare avanti e ottenere quello che vuoi veramente.

d) E sarà un buon momento per scoprire cosa vuole veramente il tuo cuore in una situazione complicata.