I simboli africani, noti come “adinkra”, sono molto più presenti nel bellissimo paese del Ghana, nell’Africa occidentale. In questo test devi scegliere un simbolo spirituale africano per scoprire qual è lo scopo della tua vita. Sei pronta?

Scegli un simbolo spirituale africano.

Quale hai scelto? Scopri qual è il tuo scopo della vita

1. Armonia ed equilibrio

Ti piace esagerare, sia che si tratti di qualcosa di buono o di cattivo. A volte sai come essere troppo autocosciente. Anche le esperienze più piccole possono causarti molte emozioni, ma non deve essere sempre così. Non reprimere le tue emozioni ma impara a calmarti. Cerca di equilibrarle.

Se hai scelto il simbolo dell’equilibrio, significa che nel prossimo futuro otterrai qualcosa di positivo grazie al tuo duro lavoro ma prima cerca di stabilire un equilibrio nella tua vita.

2. Ragnatela

Preparati, stanno arrivando grandi cambiamenti nella tua vita. Cerca di circondarti di positività, lascia andare le cattive abitudini e goditi lo spettacolo che stai per vivere.

Troppe volte tendi ad essere il tuo più grande nemico ed è tempo di mettere la parola fine. Sii il tuo migliore amico, l’unica persona a cui devi dare importanza. La ragnatela ti ricorda che sei in grado di creare la vita che desideri.

3. Protezione

Sta per arrivare nella tua vita un grande amore, può trattarsi di un’amicizia o di una vera storia d’amore ma di certo il tuo cuore è pronto ad accoglierlo. Molte volte hai sofferto per amore e ti sei sentito spesso solo e abbandonato, ma presto tutto questo finirà. Nel frattempo, offri sorrisi, amore e attenzione alle persone intorno a te. Qualunque cosa bella tu regalerai agli altri, il doppio tornerà a te.

Il simbolo della protezione vuole ricordarti che, nonostante tutto, sei una persona che riesce a superare qualsiasi problema e ad uscirne quasi sempre vittoriosa.