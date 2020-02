Scegli un simbolo Fai un respiro profondo e dopo scegli il simbolo che ti attrae di più. Dopo leggi cosa ti accadrà la prossima settimana.

Fai un respiro profondo e dopo scegli il simbolo che ti attrae di più. Dopo leggi cosa ti accadrà la prossima settimana.

Quale simbolo hai scelto?

Simbolo 1

Amore: Durante la prossima sarai molto concentrata sulla tua sfera privata, darai le giuste attenzioni alle persone che ami e il partner soprattutto sarà molto felice di questo.

Lavoro: Col passare della settimana, sentirai il bisogno di staccare la spina ma devi impegnarti di più per portare a termine tutti i tuoi compiti. Resisti.

Salute e consigli: Per quanto riguarda il tuo benessere generale, devi sapere che presto tutte le situazioni in bilico scompariranno. Avrai molta energia e sarai pronta a goderti una nuova fase della tua vita che sta per arrivare.

Simbolo 2

Amore: Sei nella fase di una ricca vita sociale, ma dovresti coltivare al meglio le tue relazioni perché la maggior parte sono superficiali. Non preoccuparti, presto una persona ti farà sentire importante.

Lavoro: Dimostra chi sei e di cosa sei capace ai tuoi superiori, alcuni sforzi non sono stati ripagati e per questo motivo ti senti stanca di fare del tuo meglio e non ottenere nulla in cambio. Presto riceverai un’opportunità inaspettata.

Salute e consigli: Ti senti stanca e la tua salute ne risente, hai bisogno di cambiare alcune abitudini. Attenzione all’influenza e al raffreddore, cerca di coprirti di più quando esci. Arriveranno tempi migliori.

Simbolo 3

Amore: Nella prima metà della settimana dovrai sopportare un po’ di frustrazione, dovrai affrontare alcune sfide. Tieni duro e cerca di essere presente nella vita del partner.

Lavoro: Per quanto riguarda il lavoro, generalmente non puoi lamentarti. Avrai la possibilità di metterti in contatto con persone interessanti che potranno aiutarti a sviluppare progetti importanti.

Salute e consigli: Nonostante lo stress degli ultimi tempi, finalmente ora ti senti in forma. Ti senti bene e piena di energia positiva che vuoi trasmettere agli altri. Questa è una fase della vita molto favorevole per te e non avrai motivo di preoccuparti. Continua ad essere te stessa.