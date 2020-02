Scegli una carta e riceverai un messaggio dal passato, presente o futuro I tarocchi a tre carte sono un oracolo molto utile, che ti offre una panoramica di un problema e ti consente di avere risposte accurate alle tue domande

Potresti voler conoscere il tuo futuro sentimentale, finanziario o professionale… o semplicemente vorresti sapere se le stelle ti riservano buone sorprese. In ogni caso, interrogare le carte dei tarocchi può darti accesso a tutti i segreti che vuoi scoprire.

Scegli una carta e riceverai un messaggio. Il gioco dei tarocchi a tre carte è un oracolo molto utile che ti offre una vista panoramica su un problema e ti consente di avere una risposta accurata alle tue domande.

Dovresti concentrarti sull’argomento che ti interessa – famiglia, lavoro, finanze, amore, ecc. – e porre la tua domanda nel modo più chiaro possibile. Poi, guarda le tre carte e scegli quella che attira la tua attenzione.

1. Passato

Ricorda come funziona l’Universo: ogni azione ti porterà una conseguenza. Quindi, qualunque cosa tu faccia, fallo con amore per poter ricevere nella tua vita la felicità che meriti.

Smetti di combattere i tuoi sentimenti. Piangere di felicità non ti rende debole, negare il dolore non ti renderà più forte. I sentimenti saranno sempre i tuoi alleati, poiché indicano quelle cose che devi mantenere o cambiare nella tua vita.

Le emozioni controllano ciò che pensi e ciò che fai. Possono creare dolore emotivo e fisico se non presti loro attenzione. La buona notizia è che possono anche guidarti a decidere cosa funziona o meno nella tua vita.

Le emozioni sono ciò che ti modellano come persona. Approfitta di ciò che senti per migliorare senza farti dominare completamente.

“Ciò che pensi, sarai. Ciò che senti, attirerai. Ciò che immagini, creerai” Buda

2. Presente

Sei tu che costruisci la tua realtà, giorno dopo giorno. È normale avere dubbi su come realizzare i tuoi sogni ma sei una persona coraggiosa e appassionata ed è per questo che sarai in grado di raggiungere tutti i tuoi obiettivi, non dimenticarlo mai.

Credi in te stesso, nelle tue possibilità e inizia a creare la tua realtà. Pensa bene quello che vuoi, visualizzalo e lancialo. Sii sempre positivo, sii felice e inizia a camminare. Vedrai che, a poco a poco, il tuo percorso apparirà sotto i tuoi piedi.

Non aggrapparti al passato perché questo ti porterà tristezza. Non pensare troppo al futuro, perché sarai pieno di ansia.

Il passato è passato e il futuro non è ancora arrivato, quindi non dimenticare di vivere il presente. Vivi qui e ora in modo da poter godere di ciò che sta accadendo nella tua vita adesso.

Usa gli insegnamenti che il tuo passato ti ha lasciato per migliorare il tuo presente. Vivi oggi con amore, con entusiasmo e quando arriverà il tuo futuro, vedrai il frutto dei semi che seminerai lungo il tuo cammino. Vivi e goditi il ​​presente.

3. Futuro

Non manca mai il tempo, manca l’interesse, perché quando sei veramente determinato a raggiungere i tuoi sogni, l’alba diventa giorno, martedì diventa sabato e ogni momento diventa un’opportunità.

Considera che, per nascondere, reprimere o mascherare certe idee e sentimenti al nostro “io” cosciente, dobbiamo fare un grande sforzo mentale che diventa molto estenuante. Mentire a te stesso è stancante.

Essere onesti con se stessi ti eviterà questo problema. Se invece di dirti che non hai tempo, che lo farai domani o forse il mese prossimo, ammetti semplicemente che si tratta di qualcosa che non ti interessa o per cui non sei preparato, chiudi un capitolo e vai avanti, con meno stress e preoccupazioni. Ti toglierai un peso enorme.