Scegli una conchiglia e scopri il suo messaggio Se sei una persona curiosa e ti piace ricevere messaggi, scegli una di queste 3 conchiglie e scopri il messaggio che ha per te

Sei una persona curiosa? Ti piace ricevere messaggi? Scopri il messaggio delle conchiglie. Questi messaggi possono fornirti informazioni utili per le sfide della tua vita. Sei pronto a vedere cosa ha il destino in serbo per te? I messaggi di questo genere che forniscono informazioni su eventi futuri possono aiutarci a comprendere meglio le sfide e gli eventi che si verificano nella nostra vita.

Quando abbiamo una comprensione più profonda del perché le cose stiano accadendo, siamo in grado di cogliere la ragione spirituale delle cose intorno a noi.

Questi messaggi, che in questo caso sono portati da tre conchiglie, possono essere utili per le sfide della tua vita. Sei pronto a vedere cosa devi aspettarti dal futuro? Seleziona una delle conchiglie per scoprirlo.

Conchiglia #1

Il consiglio per te è attenersi ai fatti, piuttosto che lasciare che le tue emozioni dominino le tue capacità di ragionamento. Sarai molto più chiaro quando rivederai gli eventi e i dati reali, invece di aggiungere la tua prospettiva e i tuoi sentimenti personali a ogni situazione.

Sì, le nostre emozioni sono importanti e anche come ci sentiamo per le diverse situazioni, tuttavia, per i prossimi giorni, sarà meglio rimanere fedeli agli eventi reali, piuttosto che rimanere coinvolti in un tiro alla fune emotivo.

Conchiglia #2

Hai dominato e superato un detonatore emotivo che ti faceva deragliare e ti tratteneva in un vortice, Ti sentivi prigioniero in un luogo buio e profondo. Hai raggiunto la maturità emotiva attraverso 2 vie: il “sé esterno” e il superamento dell’ego negativo.

Ora non stupirti se il pulsante “grilletto emotivo” riappare. Sta emergendo di nuovo per te, quindi puoi cambiare la storia, i modi in cui reagisci, applicando i tuoi nuovi meccanismi psicologici di coping alla situazione attuale.

Conchiglia #3

Il tuo “sé superiore” ha molti messaggi per te in questo momento. Se non hai dedicato del tempo alla contemplazione interiore, fallo.

Se lo hai già fatto, potresti dover aumentare quei momenti di meditazione e silenzio per connetterti con il tuo inconscio. Le informazioni che il tuo subconscio ha per te ci sono, sono disponibili come guida scaricabile di saggezza e possono essere raggiunte e lette solo per un breve periodo. Non farti sfuggire l’occasione