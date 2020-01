Scegli una coppia di ballerini e scopri qual è il partner perfetto per te La coppia di ballerini che scegli ti dirà qual è il partner perfetto per te; guarda la foto e indica quella che più ti piace poi controlla le risposte

Scegli una coppia di ballerini e scopri il tipo di partner perfetto per te. Le nostre scelte non sono mai casuali e quello che ci spinge a prendere le nostre decisioni, spesso, ci sembra inspiegabile. Quello che molti non sanno è che le nostre decisioni vengono da dentro e si basano su una serie di fattori esterni che ci influenzano.

Questo semplice test è stato ideato per aiutare le persone a scegliere bene il proprio partner. Come fare? Guarda questa foto e scegli una coppia. La tua scelta dirà molto sul tipo di partner che vorresti avere accanto.

1. Flamenco

In questo momento non sei semplicemente pronto per una relazione seria. Anche se hai già un partner o dici di amare qualcuno, ti sentirai sempre disagio. Questo perché desideri costantemente la libertà.

L’unica via d’uscita in questa situazione è trovare un partner che, come te, amerà la libertà. Nel tempo, la tua posizione sicuramente cambierà.

2. Danza classica

Sei una persona ingenua che crede nell’amore a prima vista. Sei come un bambino piccolo per il quale i sentimenti sono qualcosa di sublime, proprio come nelle fiabe.

Non agisci mai ma ti siedi e attendi che il destino porti accanto a te un partner. Allo stesso tempo, la tua anima gemella dovrebbe essere molto romantica! Solo in questo caso ti sentirai a tuo agio.

3. Tango

Hai bisogno di quei rapporti in cui il pepe sarà costantemente presente. Se non c’è passione tra te e il tuo partner, allora questa relazione non ti andrà bene.

Ti annoi rapidamente, ti deprimi e devi affrontare questo problema ogni giorno. Molto spesso, ciò porta proprio a una rottura delle relazioni. Quindi mantieni sempre acceso il fuoco!

4. Salsa

Un elemento importante per te è l’uguaglianza! Stai cercando di accettare la tua anima gemella per quello che è. Allo stesso tempo, ti aspetti le stesse azioni dal tuo partner.

Molto spesso, una relazione del genere inizia con un’amicizia buona e forte. Quindi dovresti guardare bene gli amici.

5. Disco dance

Devi solo trovare un’anima gemella. Se il tuo partner è pronto a commettere azioni folli con te e andare contro tutti, seguendo le tue convinzioni, allora questa è sicuramente la tua anima gemella.

Pertanto, dovresti prima cercare la comprensione in un rapporto! Solo allora avrai l’opportunità di sperimentare la profondità delle relazioni d’amore.

6. Valzer

Hai bisogno di supporto e questa è la cosa più importante per te in una relazione. Hai bisogno di una persona che ti sostenga sempre e ti guidi nella vita. Devi solo goderti l’attenzione e la cura della tua anima gemella. In risposta, darai sempre calore e affetto al tuo partner.

Ricorda che due partner dovrebbero sempre “lavorare” sulla loro relazione. Cerca di scendere a compromessi e cerca di capire la tua anima gemella. Questa è la base per relazioni a lungo termine che portano solo gioia.