Scegli una donna e scopri come ti comporti con gli altri Queste donne che tengono in braccio un bambino possono svelarti tante cose su di te. Quello che devi fare è scegliere una e dopo leggere il risultato corrispondente.

Qual è la donna che più ti ha colpito? Scopri come ti comporti con gli altri.

Questo test psicologico può rivelarti come ti comporti con gli altri e come comunichi.

Quale hai scelto?

Donna 1.

Non ti piace avere molti amici perché preferisci averne pochi ma buoni. Nonostante questo, quando sei in compagnia di qualcuno, fai di tutto per farlo stare bene. Ti piace il tuo spazio personale e nessuno dovrebbe violarlo. Quando devi prendere una decisione difficile, preferisci isolarti e avere più tempo per pensarci da sola.

La tua famiglia e i tuoi amici sono molto importanti per te, cerchi in tutti i modi di essere presente nella loro vita e di non deluderli mai. Ma a volte fai troppi sacrifici per le altre persone che non pensi ai tuoi bisogni.

Donna 2.

Sei molto brava ad ascoltare. Sei sempre pronta a sostenere gli altri e cerchi di arrabbiarti il minimo possibile anche quando vieni delusa. Solitamente vai d’accordo con tutti, questo ti permette di circondarti sempre di tante persone. Anche i tuoi colleghi ti apprezzano.

In amore tendi a rivelare troppo velocemente i tuoi sentimenti ma non sempre va bene perché non tutti sono in grado di ricambiarli.

Donna 3.

Sei una persona calma e alla gente piace parlare con te. Credi che l’amicizia sia una parte importante della vita e ti piace davvero passare del tempo in compagnia delle persone che vuoi bene.

Riesci a trovare sempre un compromesso, non ami le discussioni, le zizzanie e i giudizi. Hai un difetto che ti causa guai a volte, sei troppo impulsiva e tendi a chiudere velocemente una relazione.