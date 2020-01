Scegli una finestra e scopri come affronti il futuro Le finestre ti mostrano il mondo; scegli una finestra e scopri come affronti il futuro e qual è il tuo atteggiamento davanti all'ignoto

Le finestre sono, per così dire, una rappresentazione del mondo. Attraverso di loro, è possibile vedere cosa succede là fuori. E puoi anche vedere le cose che devono ancora venire. Ma non tutti hanno lo stesso atteggiamento nei confronti di ciò che accade al di fuori di noi. Il futuro è sempre incerto e non tutti noi reagiscono allo stesso modo di fronte all’ignoto.

Come prepararsi al futuro? Questo test te lo dirà. Devi scegliere la finestra che ti rappresenta meglio, quella che indica il tuo modo di guardare il mondo.

Cerca di non pensare troppo e di farti guidare dal tuo intuito. La tua risposta ti dirà alcune cose su come ti prepari per ciò che sta arrivando.

Finestra 1

Sei una persona aperta e spontanea, oltre che semplice. Aspetti con fiducia il futuro, convinta di aver fatto tutto il necessario per essere pronto per ciò che deve venire.

Stai lentamente costruendo la tua vita su solide basi e oggi puoi dire che nulla può farti destabilizzare.

Finestra 2

Se hai scelto la seconda finestra, sei una persona solitaria. Vivi nella tua bolla e stai bene lì. Non sei interessato a sapere cosa sta succedendo fuori, intorno a te o ovunque. Stai bene, punto.

Il problema è che ciò che accade intorno a te prima o poi può rompere la bolla. Non guardare ciò che hai adesso… il presente non impedisce al futuro di cambiarti le carte in tavola. Devi essere più coraggioso e prestare attenzione a ciò che va oltre il tuo piccolo mondo.

Finestra 3

Sei una persona piena di conflitti, un combattente e ti prepari per quello che verrà come un vero guerriero. La vita ti ha dimostrato più volte che devi andare avanti combattendo e senza mai abbassare la guardia.

Quindi, non hai paura del futuro. Hai passato troppo tempo lottando, eppure ne sei uscito con grazia. Puoi attraversare altre tempeste senza indebolire le tue forze.

Finestra 4

Sei un piccolo sognatore e una persona super ottimista. Pertanto, guardi al futuro con ansia e preoccupazione. Sei convinto che il meglio debba ancora venire. Questo ti rende una persona allegra e piena di speranza, due attributi che non abbondano oggi.

L’unico problema è che aspetti così tanto il futuro che non sei in grado di goderti ciò che hai oggi. Ad un certo punto, devi smettere di guardare fuori dalla finestra e iniziare a guardati intorno. C’è anche molto di cui essere grati e divertiti!

Finestra 5

Se hai scelto la finestra 5 è perché sei una persona super calcolatrice e organizzata. Cerchi di tenere il futuro sotto controllo, sempre. Sei convinto che se sei abbastanza ordinato, puoi prevenire qualsiasi situazione.

Sfortunatamente, è impossibile. Il tuo modo di essere ti rende, sicuramente, un po’ più preparato del resto del mondo per certe eventualità ma non potrai mai controllare cosa accadrà. Cerca di rilassarti un po’ e abbracciare l’incertezza.