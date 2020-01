Scegli una foto e scopri come sono ora i tuoi pensieri e le tue emozioni Questo test ti aiuterà a scoprire come sono i tuoi pensieri e le tue emozioni in questo momento; basterà scegliere una di queste tre foto

L’introspezione è un processo che implica guardare all’interno per esaminare i propri pensieri ed emozioni. Noi, umani, siamo naturalmente curiosi di conoscere noi stessi. Ripetiamo le nostre esperienze e azioni nella speranza di capire chi e come siamo. Immagina di essere fuori da casa tua. In quale dei seguenti scenari ti piacerebbe essere. Nell’immagine seguente troverai 3 opzioni; Scegliendone una puoi catturare aspetti di te stesso che hai completamente ignorato. Chiudi gli occhi, apri la tua mente introspettiva e scegli tra: il prato, la strada fiorita e il cane. Quindi trova qui sotto il risultato del test.

Se la prima cosa che ha attirato la tua attenzione è stata … 1. Il prato La frase “Mi arrendo” è senza dubbio una di quelle che nessuno ti sentirà dire! Il significato della tua scelta è: amore, speranza, possibilità. Sei consapevole dei tuoi limiti ma, nello stesso tempo, credi nell’opportunità. È vero, ti piace sognare ad occhi aperti e vagare con la mente, in fondo lo fai per rendere la tua vita più colorata. Chi ti giudica non ti conosce affatto! Il prato esterno rappresenta la speranza che è dentro di te. 2. Strada fiorita Sei una persona con molte aspirazioni. Se avvii un progetto, devi completarlo. Conosci la tua forza e fragilità, i tuoi meriti e difetti, il tuo coraggio e i tuoi limiti. Dopotutto, anche i fiori vivono un destino simile. Ma sei pronto per alzarti. Non è un caso che il fiore rappresenti la promessa della vita della natura che si rinnova ogni anno; il meglio di ciò che la vita ha da offrire; la salute “fiorisce” dopo la malattia, un’attività di successo è la “fioritura” di un periodo di lavoro intenso. Le strade fiorite rappresentano le aspirazioni che hai. 3. Il cane Hai una mente molto aperta e affronti ogni sfida come un’opportunità, vivendo una vita audace! Affronti sconosciuti senza pregiudizi. Offri alle persone la sensazione di poter contare su di te perché tratti tutti con lo stesso rispetto. Sei leale nonostante tutto e tutti e hai anche la meravigliosa capacità di perdonare. Sei insostituibile per i tuoi amici! Il cane fuori rappresenta il senso di lealtà e fiducia che caratterizza il tuo regno interno.