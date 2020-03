Scegli una maschera e scopri qual è il tuo atteggiamento nei confronti della vita Scegli una maschera e scopri qual è il tuo atteggiamento nei confronti della vita e che tipo di personalità hai

Scegli una maschera e scopri qual è il tuo atteggiamento nei confronti della vita. Sei consapevole che il tuo atteggiamento nei confronti della vita determina in gran parte la tua felicità? Non importa cosa succede intorno a te. Ci sono persone con situazioni di vita molto complicate, che sorridono ogni giorno; mentre alcune persone che hanno tutto non smettono di soffrire.

È come si suol dire: “solo una questione di attitudine”. Sì lo è. Ma molte volte reagiamo ai fatti della vita senza smettere di pensare al perché agiamo in questo modo e non in altro modo.

Questo test della personalità può aiutarti a riflettere su te stesso. Devi solo scegliere una maschera, quella che ti rappresenta meglio. Prenditi il ​​tuo tempo per esaminarle. Quindi, scoprirai qual è il tuo atteggiamento nei confronti della vita.

1. POSITIVO

Se hai scelto la prima opzione, è perché sei una persona che cerca di vedere il lato positivo delle cose. Non è sempre facile per te ma ciò non ti impedisce di provare.

Il tuo ottimismo ti aiuta ad affrontare momenti difficili. Ma a volte può allontanarti un po’ dalla realtà, dato che sei un sognatore. La tua grande sfida: tieni i piedi per terra senza perdere la visione positiva delle cose.

2. COMBATTENTE

Se scegli la seconda maschera, vedi la vita come un campo di battaglia che non esiti ad affrontare. Ciò ti aiuta a superare gli ostacoli e generalmente a muoverti verso i tuoi obiettivi.

Il problema è che, a volte, puoi sentirti molto stanco e persino un po’ solo. La tua sfida è imparare a rilassarti quando la situazione lo permette e prenderti del tempo per divertirti.

3. AVVENTURA

Il tuo atteggiamento nei confronti della vita, se hai scelto la terza opzione, è avventuroso. Ami farti sorprendere dalla vita ed è per questo che cerchi sempre di vivere esperienze nuove e migliori.

A volte, questo può portarti a perdere un po’ l’asse della vita. Ti interessa vivere con intensità e, a volte, trascuri il tuo mondo interiore. La tua sfida: meditare senza perdere la propria energia.

4. ANSIOSO

Se scegli la quarta opzione, la vita potrebbe metterti un po’ di ansia. Sei una persona molto attiva e laboriosa, fai sempre qualcosa e, in generale, le cose a cui ci tieni, le fai perfettamente.

Ma porti troppo peso sulle spalle e questo ti stressa. Devi iniziare a lasciarti andare e delegare un po’ di più e, soprattutto, devi capire che non sei un Superman e che forse non puoi sempre gestire tutto.

5. CONTEMPLATIVO

Se hai scelto l’opzione 5, hai un atteggiamento contemplativo. Sei una persona che analizza molto le cose, ed è per questo che si preoccupa di guardarsi attorno molto bene e di non perdere alcun dettaglio.

Questo ti rende molto sensibile ma, a volte, può farti perdere la capacità di agire. La tua grande sfida è mantenere lo sguardo verso l’obiettivo, incoraggiandoti ad agire di più.

6. SOTTOMESSO

Se hai scelto la sesta opzione, è perché hai un atteggiamento un po’ sottomesso nei confronti della vita. Non ti piace generare discordia e tendi ad avere un profilo basso. Cerchi di evitare discussioni perché ti infastidiscono e ti piace mediare sempre in tutti i conflitti.

Il problema è che è molto difficile per te imporre la tua voce quando hai davvero bisogno di qualcuno che ti aiuti e ti capisca. Non dovresti aver paura di dire ciò di cui hai bisogno!