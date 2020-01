Scegli una moneta fortunata e scopri cosa ti è predestinato in futuro A volte è facile immaginare il futuro guardando il presente ma può sempre esserci una svolta inaspettata; scegli una moneta fortunata e scopri il tuo futuro

Il futuro è un campo pieno di incertezze che ci incuriosisce, ci risveglia l’ansia e può persino generare paura. È qualcosa su cui non abbiamo alcun controllo, su cui non possiamo intervenire. Cosa ci succederà più tardi? Cosa sarà di noi? Come saremo tra qualche anno?

Ci sono persone che credono che il futuro di qualcuno sia predestinato anche prima della nascita. Ciò è legato al pensiero che ci sono cose che ci accadono e che sono state “già scritte”, che sono inevitabili, perché sono importanti per la nostra evoluzione e sono collegate allo scopo che abbiamo e alle cose che dobbiamo realizzare in questa vita.

Cosa ti aspetta in futuro? Scegli una moneta fortunata e scoprilo (da sinistra a destra)

1 moneta

Sei predestinato ad avere una sorta di rivelazione che potrebbe cambiare la tua vita. All’improvviso qualcosa che non vedevi diventerà evidente e non potrai più tornare indietro.

Puoi decidere di cambiare la tua professione, trasferirti in un altro posto, cambiare partner, dedicarti al tuo progetto o qualsiasi altra cosa che non ti sei ancora permesso di sognare.

2 moneta

Il futuro ha in serbo per te una sfida che non sarà così semplice ma l’obiettivo sarà promettente. Dovrai affrontare le tue paure per raggiungere ciò che desideri così tanto.

Avrai il coraggio di farlo e ti godrai la strada come il miglior scalatore.

3 moneta

Nel tuo futuro c’è qualcosa che sembrava molto chiaro è confuso. Possono essere persone o situazioni della tua vita o anche aspetti di te stesso che non si collegano tra loro.

Dovrai mettere da parte la ragione, perdere un po’ di controllo e lasciarti andare. Scopri cosa puoi imparare da quei incontri che non credevi possibili. Quando tutto accade e le cose tornano al loro posto, avrai acquisito saggezza.

4 moneta

Questa moneta segna nel tuo futuro un momento di equilibrio che non pensi nemmeno sia possibile. Le cose che ti sembrano caotiche iniziano a sistemarsi e tornerai a recuperare un po’ di calma.

Il vento soffia a tuo favore e ti permetterà di concentrarti un po’ di più su te stesso per ottenere tutto ciò che desideri dal più profondo.