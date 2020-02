Scegli una scimmietta per scoprire un aspetto nascosto del tuo subconscio Questo test ti aiuterà a capire meglio te stesso e ad analizzare i tuoi desideri e obiettivi; scegli una scimmia e scopri un aspetto nascosto del tuo subconscio

Gli psicologi riconoscono che esiste una parte del nostro cervello, il subconscio, che svolge un ruolo molto importante nei processi di pensiero. Per i psicologi, questa parte è esattamente ciò che mette in moto il nostro cervello e aiuta a formare il pensiero consapevole.

Di solito non abbiamo molto tempo per fare un’autoanalisi ma possiamo fare una rapida valutazione del nostro subconscio con un test. Può aiutarci a capirci meglio e ad analizzare il nostro subconscio, i desideri e gli obiettivi.

Se vuoi capire il tuo subconscio, scegli una scimmia e leggi il significato della tua scelta qui, di seguito.

Scimmia 1

Sei abbastanza solitario. Non ti piacciono le espressioni fisiche dell’amore, come gli abbracci. Questo può influenzare inconsciamente la tua personalità. Questa scimmia è anche associata alla pigrizia. Potresti avere l’abitudine di ritardare le cose che devi completare. Ricordati che, se pianifichi in anticipo le cose, puoi ridurre significativamente lo stress nella tua vita.

La prima scimmia si copre gli occhi. Vedi le cose da più punti di vista per capire meglio il quadro generale o vedi solo da un angolo? Se pensi che la risposta sia quest’ultima, allora dovresti ampliare la tua prospettiva e ottenere maggiori informazioni sulle cose prima di agire. Ti aiuterà in tutte le relazioni della tua vita, specialmente al lavoro.

Scimmia 2

La seconda scimmia riguarda l’amicizia. Sei una persona molto socievole e intelligente. Sei anche originale e hai la virtù di essere autentico, perché non copi mai gli altri ma fai le cose a modo tuo. Sei una di quelle persone molto socievoli e sicuramente ti piace passare il tempo con la famiglia e gli amici, molto più che stare da solo.

Avrai notato che la scimmia si copre le orecchie. Ascolti davvero o semplicemente fai finta? Potresti sentire che gli altri non ti capiscono, quindi devi parlare con i tuoi cari per assicurarti che i tuoi bisogni siano compresi. Tuttavia, è anche importante esercitarti nell’ascolto attivo.

Scimmia 3

Questa scimmia riflette la sensibilità. Sei molto selettivo quando si tratta delle tue amicizie. Preferisci avere due o tre amici fedeli invece di essere circondato da una folla di conoscenti. A causa della tua natura sensibile, spesso è difficile per gli altri capire cosa ti succede davvero. Di solito ti innervosisci se non ottieni quello che vuoi. Ami la routine ma devi lasciare la zona di comfort se vuoi davvero iniziare ad andare avanti nella vita.

La terza scimmia si copre la bocca. Stai comunicando sinceramente i tuoi bisogni o stai in silenzio per mantenere la pace? Questo potrebbe essere un segno che è tempo di stabilire limiti chiari ed essere più forti quando si tratta di te e delle tue esigenze. Se parli dal cuore, sarà molto più facile per gli altri capire di cosa hai veramente bisogno.