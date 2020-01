Scegli una sposa e scopri cosa manca nel tuo rapporto di coppia La sposa che scegli ti dirà cosa manca nel tuo rapporto di coppia; fai la tua scelta d'istinto, senza pensarci troppo

I rapporti di coppia sono complessi e, spesso, difficili da gestire. A volte i due partner fanno fatica a capire cosa manca nel loro rapporto. Uno psicologo ha messo a punto un test che può aiutare chi cerca di avere delle risposte sulla propria relazione. Basta scegliere una sposa e scoprire così cosa manca nel tuo rapporto di coppia.

Non ci sono relazioni perfette! In ogni relazione tra due persone, manca qualcosa. Per avere un rapporto bello e duraturo nel tempo, è utile determinare esattamente ciò di cui abbiamo bisogno.

Scegli il simbolo dei sogni e della speranza: la sposa e leggi cosa significa la tua scelta.

Ogni risposta ha un suo perché. A noi ci sembra una scelta casuale invece non lo è mai. La nostra mente ci spinge a fare scelte e prendere decisioni in base al nostro vissuto e alla nostra esperienza ma anche in base alla nostra vita e alle persone che abbiamo accanto.

Sposa 1 – con un bouquet di fiori in mano

Nella tua relazione manca la tenerezza, la sensualità, i momenti belli e insoliti pieni di romanticismo. Questo perché i fiori sono il simbolo dell’amore romantico e della dolcezza ma anche della delicatezza e della tenerezza.

Sposa 2 – Fiduciosa

Nel tuo rapporto di coppia manca la passione e, a volte, un pizzico di gelosia (quella buona però). Ogni tanto bisogna litigare per poi fare una riconciliazione passionale, con abbracci ed emozioni forti. Perché, a volte, dovete mettere un po’ di sale e pepe nel rapporto. Se il partner è troppo sicuro di voi vi da per scontate e questo nuoce al rapporto.

Sposa 3 – con un ombrello

Nella tua relazione ti manca l’empatia, l’attenzione, la cura e il supporto incondizionato quando ne hai bisogno. L’ombrello significa protezione e tu non ti senti abbastanza sicura o protetta dal partner. Forse dovresti parlargli di questa sua mancanza nei tuoi confronti.