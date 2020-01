Scegli uno di questi fiori di loto giapponesi per conoscere la tua fortuna I fiori giapponesi hanno un significato tanto mistico quanto antico; se vuoi scoprire cosa ti riserva il futuro, scegli un fiore e scoprilo

Il fiore di loto, loto sacro, loto indiano o rosa del Nilo, ha un uso cerimoniale e ha un significato spirituale. È legato alla bellezza, alla purezza e all’elevazione dell’anima. Secondo la leggenda, quando Buddha da bambino fece i suoi primi passi, i primi fiori di loto fiorirono. Ecco perché, in alcune rappresentazioni, è visto seduto sui suoi fiori.

In generale, oltre ad essere belli, i fiori di loto giapponesi sembrano custodire un significato tanto mistico quanto antico.

Se vuoi sapere cosa ti riserva la tua fortuna, scegli un fiore e scoprilo.

1. Fortuna

Se hai scelto il primo fiore, avrai molta fortuna. Ciò significa che vivrai dei bei tempi, dove le cose sembreranno fluire con armonia, ti sentirai calmo e vedrai che la strada si apre davanti a te senza che tu ti sforzi troppo per raggiungerla.

È tempo di lasciarsi andare e rilassarsi un po’, mentre il vento soffia a tuo favore.

2. Amore

Se hai scelto il fiore centrale, la tua fortuna è nell’amore. Può darsi che tu conosca qualcuno, che un legame che hai già sia rafforzato o che tu riesca, finalmente, a superare un dolore che hai trascinato dietro per troppo tempo.

È tempo per te di aprire il tuo cuore e ricevere il bene e la vita. Hai già imparato dal dolore, ora è il momento di far nascere l’amore e coltivarlo.

3. Sorpresa

Se hai scelto questo fiore, la tua fortuna indica una sorpresa; qualcosa di imprevisto che spezzerà la tua routine. Devi mettere da parte un piccolo problema per lasciare il posto a una sorpresa che ti porta la vita.

Non opporre resistenza: a volte la cosa meno attesa può portarti in un posto migliore. Abbiate il coraggio di rendere la vostra vita più flessibile per dare spazio al nuovo.