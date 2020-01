Scegli uno scarabocchio e scopri cosa gli altri non osano dirti Cosa c'è nella tua personalità che gli altri vedono ma non ti dicono? Scegli uno scarabocchio e scoprilo con questo test

Tutti abbiamo parti che rimangono nascoste perché non vogliamo che gli altri le vedano o semplicemente perché è difficile per noi vedere noi stessi. Parti più scure, parti inconsce, che quando vengono alla luce colpiscono direttamente il nostro ego e ci fanno sentire male o reagire in modo difensivo.

Spesso, gli altri non osano dirci tutto ciò che pensano di noi. Succede perché, a volte non lo considerano necessario mentre altre volte perché temono una nostra reazione.

Ci sono cose nella tua personalità che gli altri non osano dirti? Scegli uno scarabocchio e scopri cosa ti stanno nascondendo.

Scarabocchio 1

Sei una persona che nega l’evidenza ma è difficile dirtelo. Tendi a minimizzare le cose che ti accadono e a “spazzare e nascondere la sporcizia sotto il tappeto” fino a quando non c’è più spazio.

In fondo, sei sensibile e le cose ti toccano più di quanto tu creda. Sembri freddo e distante ma, in fondo, in fondo, tutti sanno che ti importa. E lo sai anche tu.

Scarabocchio 2

Scegli ancora e ancora cose che ti fanno star male. Lavori che non ti piacciono, relazioni che non ti fanno stare bene, amici che ti criticano, ecc. Non lo fai consapevolmente ma, di solito, ti trovi nelle stesse situazioni e non sempre lo vedi così chiaramente.

Come se la tua memoria fosse stata cancellata, non connetti una cosa all’altra. Ti comporti come se tutto fosse nuovo per te. Ciò ti trasforma in una di vittima e ti toglie il tuo potere decisionale ma è molto difficile dirtelo perché è qualcosa di molto difficile da accettare per te.

Scarabocchio 3

Parli costantemente delle tue cose. Soffri di egocentrismo e quando gli altri ti dicono le loro cose tu parli di te. È difficile per te ascoltare e pensi che tutto ciò che ti accade sia più serio o più importante di quello degli altri.

Ciò può causare problemi con gli amici; soprattutto perché è difficile per te accettare di essere così. Quindi, le persone che ti amano potrebbero aver smesso di rimproverartelo.

Scarabocchio 4

Non osi uscire dalla tua zona di confort. Sei una persona che vorrebbe fare altre cose e di solito ti lamenti un po’ di quello che ti succede ma è difficile per te fare di più.

Quando qualcuno suggerisce cosa potresti fare o come potresti cambiare le cose, di solito, ti arrabbi o ti senti sotto pressione. Quindi, potrebbero non essere incoraggiati a dirtelo ma fondamentalmente tutto ciò che vogliono è vederti felice.