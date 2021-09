Questa è una tristissima storia che ha per protagonista un uomo rimasto da solo dopo la morte della moglie. E di alcune persone che hanno deciso di tendergli la mano. Per aiutare il papà vedovo con 5 figli, alcuni sconosciuti hanno deciso di pagare un mutuo. Sicuramente un bellissimo gesto di solidarietà nei confronti di questa famiglia distrutta.

McKenzie Shear, il 18 aprile del 2019, ha dato alla luce Ridge, un bellissimo bambino. Per lei e per il marito era il quinto figlio. Nessuno sapeva che soffrisse di diversi problemi di salute, in particolare una malattia del sangue. Infatti dopo la nascita di Ridge, sono iniziati i primi problemi.

A causa di un coagulo di sangue e prima che la donna potesse tenere in braccio il suo quinto figlio, McKenzie Shear è morta. Lasciando da solo il marito, Cassidy, ha prendersi cura dei loro cinque bambini, dei quali un neonato. Tutto da solo.

A pochi mesi dalla perdita della moglie, nonostante il lutto e la famiglia numerosa, l’uomo è tornato al lavoro per poter mantenere la sua famiglia di cinque figli e la casa nello Utah dove si erano appena trasferiti e che la donna amava alla follia.

Mentre Cassidy lavorava a tempo pieno in una concessionaria di auto, le nonne si alternavano per accudire il piccolo Ridge. La mamma della donna morta ha detto che lui non si è mai lamentato una sola volta, nonostante le molte responsabilità.

Come aiutare il papà vedovo di 5 figli

Un giorno, uno sconosciuto si fermò alla concessionaria di Cassidy, lamentando un problema al suo mezzo. Il cliente era in realtà un membro del Fox 13 Dream Team.

Nel suo bagagliaio c’era tutto il necessario per crescere un neonato: latte in polvere, pannolini… Ma anche tante provviste per la famiglia di Cassidy. Inoltre gli hanno dato la possibilità di continuare a mantenere la sua famiglia senza doversi più preoccupare.