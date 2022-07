Se trovi questo animale allontanati e scappa: ecco perché

Se ne trovi uno, non toccarlo e scappa via velocemente: potrebbe essere molto pericoloso

Al mondo ci sono così tanti animali talmente diversi che non conosciamo e che non saremmo nemmeno in grado di numerarli o classificarli. Ma tra questi, oggi vogliamo mostrarvi un animale che è super pericoloso nonostante sembri altamente innocuo. Se ti capita di vederlo, ti consigliamo di allontanarti e di scappare via velocemente. Scopriamo insieme il motivo.

Se ti imbatti in uno di questi esseri viventi, da qualche parte là fuori… allontanati immediatamente! Continua a leggere e capirai il perché. Anche se non sembra, questo è un essere della natura che ci incanta con i suoi misteri e la sua bellezza. A volte, però, molte delle meraviglie di madre natura possono rappresentare un rischio o un pericolo per la nostra salute.

Conosciuto scientificamente come Megalopygidae, della famiglia degli epidotteri, questo essere vivente non è altro che un bruco di fuoco. Tuttavia molti non hanno idea di quanto possa essere velenoso.

Quindi, se ti imbatti in un bruco come questo, ti consigliamo di non toccarlo. Il tuo corpo potrebbe risentirne molto, dal momento che potresti avere seri problemi alla pelle come, per esempio, delle gravi ustioni. Le cose potrebbero aggravarsi nel momento in cui la persona risulta essere un soggetto allergico.

Infatti, se la persona è allergica può anche subire uno shock anafilattico, che potrebbe portare alla morte in pochi minuti, se non viene soccorso in tempo. La tossina rilasciata è in grado di causare sanguinamento, alterare il battito cardiaco, causare lividi, febbre e gonfiore.

Ma dove è possibile trovare questo bruco di fuoco? Generalmente questo animale si trova facilmente sui tronchi o sulle chiome degli alberi da frutto. Quindi fate molta attenzione quando siete a contatto con tutto ciò che la natura ha creato, in una zona rurale per esempio. Oppure se siete in un frutteto e state raccogliendo i frutti direttamente dall’albero. Se trovate questo animale, allontanatevi e scappate via velocemente.