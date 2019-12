Sei smemorato? Allora sei intelligente Se pensi che chi è smemorato non sia poi così brillante, allora ti sbagli di grossi. Chi si scorda sempre tutto è fin troppo intelligente

Essere smemorati è secondo voi sintomo di ignoranza? Assolutamente no. Se vi dimenticate sempre tutto e se gli altri vi accusano di avere scarsa memoria, voi non vi preoccupate troppo. Perché in realtà siete più intelligenti della media. E se lo dice la scienza, allora dobbiamo crederle.

A ognuno di noi capita di dimenticare qualcosa. Di tanto in tanto è normale non ricordare le cose: le nostre vite sono così frenetiche e così piene di cose da fare, che a volte è del tutto normale non ricordare proprio ogni cosa che dobbiamo fare o che abbiamo fatto. Siamo esseri umani, non siamo computer. Non possiamo sempre essere perfetti. Anzi, non lo siamo mai.

A quanti è capitato di uscire di casa e dimenticare chiavi o telefono all’interno? O di andare in una stanza a fare qualcosa e, arrivati sulla porta, dimenticare il motivo per cui si è lì? Ricordare ogni singola cosa è sempre più difficile, ma c’è una buona notizia per tutte le persone accusate di avere poca memoria. Più si è smemorati più si è intelligenti.

Secondo uno studio condotto dall’Università di Toronto le persone che tendono a dimenticarsi tante cose sono anche le più intelligenti. Cosa c’entra l’intelligenza con la scarsa memoria? È presto spiegato: chi è intelligente tende a dimenticare le cose di poco conto perché il cervello lavora in modo continuo per eliminare le informazioni che non ritiene necessarie, per fare spazio ad altro.

Quindi è normale dimenticare un nome, un indirizzo, una cosa fatta tanti anni fa o vista qualche mese fa: il cervello sta semplicemente facendo spazio nella sua memoria, dando la priorità alle informazioni che ritiene più importanti. Chi ricorda sempre tutto, invece, tende a non liberare mai spazio ed è più difficile prendere decisioni velocemente.

Insomma, se dimenticate le cose, non vi preoccupate troppo. È normale!