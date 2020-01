Sfida ottica virale: di che colore sono le fragole? Quante volte abbiamo fatto un grosso errore facendo qualcosa di molto semplice? Sfida te stesso con questa sfida ottica che confonde mezzo mondo

Gli umani credono di sapete tutto ciò che li circonda ma non prestiamo davvero attenzione a determinati dettagli che potrebbero essere vitali. Quante volte abbiamo fatto un grosso errore a causa di qualcosa di molto semplice? Il nostro cervello è l’organo responsabile dell’elaborazione di tutte le informazioni che provengono dalle diverse parti che compongono il nostro corpo.

E il sistema nervoso è vitale per la nostra vita quotidiana, quindi dobbiamo mantenerlo nel miglior stato possibile.

Un’immagine che ha sconcertato metà del mondo è diventata virale. Tutto sembra molto normale, vero? Stiamo semplicemente vedendo un’istantanea in cui compaiono alcune fragole. La cosa complicata arriva ora: di che colore sono? Le persone non sono d’accordo sulla risposta.

L’immagine delle fragole è stata realizzata dall’artista di origine giapponese Akiyoshi Kitaoka. Quest’uomo è diventato famoso in tutto il mondo per le sue prestigiose e inquietanti illusioni ottiche. Kitaoka ha ipnotizzato migliaia di persone guardando le sue creazioni insolite.

Quindi di che colore sono le fragole nell’immagine? Sappiamo tutti che questi frutti tendono ad essere di un colore rosso intenso, anche se all’interno possiamo trovare sfumature più chiare.

Le vedi rosse? E se non fosse così?

Probabilmente pensi che ci sia un malfunzionamento nel tuo cervello ma è qualcosa che accade a quasi l’intera popolazione (il 91%). Nell’immagine delle fragole che vi abbiamo mostrato sopra non c’è un singolo pixel di colore rosso. Cioè, l’organo che è nella nostra testa e che percepisce il rosso non dovrebbe vedere le fragole con quel tono caratteristico e intenso. Qual è la ragione allora?

Kitaoka è un’esperta della cosiddetta “costanza del colore”. Cosa significa questo termine? Che il nostro cervello è responsabile della colorazione di alcuni elementi perché è abituato a vederli di un certo colore. Le fragole che sono state mostrate nella foto sono di colore grigio bluastro ma la risposta della maggior parte delle persone è “le vedo rosse”.

Grazie a questo articolo abbiamo imparato che non tutto è realmente come lo percepiamo. Vedere le cose in modo diverso o in modo più dettagliato potrebbe aiutarci molto in futuro.