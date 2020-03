Sindrome dell’intestino permeabile: i sintomi Avere la sindrome dell'intestino permeabile può portare più complicazioni di quanto immagini; ecco quali sono i sintomi

L’intestino è la parte del corpo responsabile della digestione per eccellenza. Il processo di digestione inizia in bocca e ha molti passaggi. L’intestino tenue, poi, fa un’ottimo lavoro: elabora i nutrienti e decide cosa va nel nostro sistema circolatorio e cosa viene scartato. Tuttavia, ci sono persone che soffrono di permeabilità intestinale, un disturbo che impedisce al loro tratto intestinale di eseguire correttamente questo processo. Ecco quali sono i sintomi.

L’intestino ha una certa permeabilità, naturalmente. È ciò che gli consente di trasferire i nutrienti al flusso sanguigno. Tuttavia, la sindrome dell’intestino permeabile si sviluppa, fondamentalmente, quando si aprono spazi tra le cellule della membrana che ricopre il rivestimento intestinale.

In questo caso, non solo i nutrienti ma anche le tossine, i microbi e le particelle di cibo non digerito iniziano ad intrufolarsi nel sistema circolatorio.

Questo problema, a lungo termine, può portare a gravi complicazioni di salute, quindi sarebbe ideale, come nel caso di qualsiasi altra condizione di salute, rilevarlo in tempo.

Pertanto, se hai questi 6 sintomi non sarebbe una cattiva idea consultare uno specialista, poiché potresti avere un intestino permeabile.

1. Problemi digestivi

Il primi chiari sospetti che potresti soffrire di Sindrome da intestino permeabile è avere disturbi digestivi, come accumulo di gas, gonfiore o frequenti episodi di diarrea. Tieni presente che ciascuno di questi sintomi può verificarsi per molte ragioni legate alla digestione. Ma averli tutti e, soprattutto, frequentemente, è un segnale di allarme.

Visita un gastroenterologo se ritieni che la tua digestione non funzioni bene.

2. Infiammazione

Quando l’intestino rilascia elementi estranei nel flusso sanguigno, il sistema immunitario inizia a provare ad attaccarli. Questo squilibrio che si genera nel corpo influisce in particolare sui processi infiammatori del corpo, determinando un aumento delle malattie infiammatorie come:

Artrite reumatoide

Tiroidite di Hashimoto

Lupus

Psoriasi

Celiachia

Fibromialgia

3. Allergie stagionali

Le alterazioni che si verificano nel sistema immunitario a causa dell’intestino che perde sono indicate anche dalla presenza di allergie stagionali, asma o sinusite cronica. Questo succede perché, a causa dei continui “attacchi”, il corpo smette di produrre abbastanza anticorpi per aggredire gli allergeni e gli agenti infettivi.

Naturalmente, queste sono malattie che possono corrispondere a molti altri fattori ma non bisogna mai sottovalutarle.

4. Malattie della pelle

Non è raro nei pazienti che soffrono di sindrome dell’intestino permeabile notare problemi sulla pelle. Pertanto, improvvisi episodi di acne, eczemi e altre eruzioni cutanee possono avere a che fare con le tossine che si insinuano nel sistema circolatorio a causa di problemi intestinali.

5. Squilibrio ormonale

Questa patologia può influire in modo significativo sul sistema endocrino. Soprattutto se consideriamo che la secrezione di molti ormoni è direttamente collegata all’intestino.

Pertanto, non è raro che, se si soffre di intestino permeabile, si hanno sbalzi d’umore, irritabilità e altri problemi, come forti dolori durante il periodo premestruale nel caso delle donne.

6. Alitosi

L’alitosi permanente può anche essere causata dalla sindrome dell’intestino permeabile. Questo perché il cattivo odore orale è causato dallo squilibrio batterico che si verifica nel sistema digestivo.

Quindi, se ti lavi i denti più volte al giorno e hai provato, senza successo, anche molti rimedi naturali, consulta il tuo medico, poiché potrebbe esserci un problema intestinale.