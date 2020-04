Skeleton Flower, i fiori che diventano trasparenti se bagnati Lo sapevate che esistono dei fiori che se vengono bagnati diventano completamente trasparenti? Si chiamano Skeleton Flower

Avete mai sentito parlare degli Skeleton Flower, dei fiori scheletro? Si tratta di fiori davvero molto particolare, che hanno una caratteristica che li rende unimi al mondo. Questi fiori quando vengono bagnati diventano completamente trasparenti.

Lo Skeleton Flower è un fiore bianco, i cui petali, non appena vengono a contatto con delle gocce d’acqua, diventano trasparenti. Il fiore, ogni volta che piove, cambia colore. Perde il bianco candido dei suoi petali e diventa completamente trasparente. Sotto la pioggia sembrano fiori di cristallo che poi al sole brillano e pian piano tornano al loro colore naturale. Sembrano incredibile, non è vero?

Viene chiamato fiore scheletro o Skeleton Flower, dal suo termine inglese, ma in realtà il nome scientifico è un altro. Si chiama Diphylleia grayi. Di solito possiamo trovarlo nei boschi delle montagne di regione fredde del Giappone e della Cina e cresce in zone decisamente umide. Ha grandi foglie a forma, guarda caso, di ombrello. Mentre i fiori sono bianchi, color bianco perla, e si formano a grappoli piccoli e vicini.

I fiori di solito sbocciano intorno a primavera e durano fino all’inizio dell’estate. La pianta in realtà è perenne. Preferisce le zone d’ombra rispetto a quelle a sole aperto. Lo spettacolo avviene quando la pianta viene a contatto con l’acqua: la pigmentazione bianca sparisce e i petali diventano completamente trasparente.

Quando i fiori si asciugano, ovviamente, ritornano a essere bianchi. Come per magia. Come se nulla fosse successo. E ogni volta che vengono bagnati, dalla pioggia oppure dall’uomo che li annaffia, questi fiori ricreano uno spettacolo assolutamente unico del suo genere. A dimostrazione del fatto che quando lasciamo lavorare la natura siamo in grado di ammirare grandi miracoli, che ci lasciano sempre a bocca aperta.

Non c’è niente da fare, gli show migliori li sa fare solo ed esclusivamente Madre Natura.