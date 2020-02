Solo 1 persona su 5 può trovare l’errore in questa immagine Solo 1 persona su 5 può trovare l'errore in questa immagine: tu ci riesci? E sfida i tuoi amici a fare altrettanto, per vedere chi fa prima

Quanto ci piace sfidare i nostri amici sui social network e su Whatsapp? Oggi abbiamo una nuova challenge che potete lanciare tra i vostri contatti: solo 1 persona su 5 può trovare l’errore in questa immagine. Voi sarete tra il primo gruppo o tra il secondo gruppo? E quanto ci metteranno i vostri amici a trovare quell’errore che è presente? Questa foto ha qualcosa che assolutamente non va. C’è un piccolo dettaglio che è un vero e proprio errore del disegnatore che lo ha realizzato. Non è uno di quei giochini dove devi comparare due immagini e capire quali sono le differenze. Bisogna semplicemente capire qual è l’errore presente e ben evidente a un occhio decisamente attento. L’immagine propone una piccola casa in campagna, con colline e prati sullo sfondo. Sembra una casa come tante altre immersa in un paaesaggio decisamente bucolico, con tanti alberi e il camino acceso. Davanti c’è una piccola porticina e la casa è fatta di mattoni. Un muretto di pietre circonda la proprietà, mentre un cancello di legno la chiude. Guardate bene questa immagine e prendetevi un minuto di tempo per analizzarla molto bene. Guardate ogni singolo dettaglio. Ricordatevi che solo 1 su 5 riesce a trovare l’errore, anche se è abbastanza difficile. Non ci siete riusciti? Volete un indizio? E va bene, allora ve lo diamo. Vi diciamo quello che dovete guardare. Guardate gli alberi. E guardate il fumo che esce dal camino. Ancora non ci siete arrivati? Ecco la soluzione! Il vento soffia da una parte per l’albero e da un’altra per il fumo del camino che esce dalla casa. Non è normale, vero? Se siete stati bravi, ecco un altro test! Questa immagine ritrae il primo uomo che è sbarcato sulla Luna. Pone la bandiera bianca sul suolo lunare. Pronunciando la famosa frase “Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”. Non avete capito cosa c’è di sbagliato? E ve lo diciamo noi anche questa volta. Ci sono due Lune. Quella su cui è atterrato l’astronauta e quella che si vede sullo sfondo.