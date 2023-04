Sono gemelle siamesi ma solo una di loro ha un fidanzato: la storia

Lupita e Carmen Andrade hanno 22 anni e sono due gemelli siamesi che in questi giorni si sono recentemente aperte su com’è vivere le loro vite unite. Le gemelle hanno rilasciato un’intervista ad un giornale locale ed hanno dichiarato che condividono il bacino e il sistema riproduttivo.

Lupita e Carmen hanno dichiarato che non hanno mai pensato di sottoporsi ad un intervento chirurgico in modo da separarsi. L’operazione, infatti, potrebbe rivelarsi fatale per una delle due. Queste sono state le parole che le gemelle siamesi hanno utilizzato per spiegare com’è la loro vita:

Non tutto è arcobaleno e sole. Abbiamo avuto molte sfide, ma abbiamo una vita fantastica. Andiamo al cinema e ai concerti, condividendo un solo posto, e viaggiamo in aereo.

Quando erano piccole, le due gemelle hanno iniziato una terapia per imparare a sedersi e far lavorare le gambe; Lupita e Carmen hanno mosso i primi passi quando avevano 4 anni.

Ma quando si tratta di appuntamenti le gemelle hanno una visione leggermente diversa: Carmen ha un fidanzato di nome Daniel, Lupita, invece no. Queste sono state le parole di Carmen:

Non ho mai cercato di nascondere il fatto che sono una gemella siamese, il che non significa che ho ricevuto molti messaggi da uomini con feticci.

Sebbene lei e Daniel si frequentino, Carmen ha detto che non sono sessualmente intimi l’uno con l’altro. I due hanno parlato di sposarsi in futuro, ma prima vogliono iniziare con la convivenza.

Questo è quanto rivelato dalla ragazza:

È divertente perché rimango alzato più tardi di Lupita, ma quando Daniel resta a casa, mi addormento velocemente e lui rimane sveglio a parlare con lei. A volte mi sento male perché voglio passare molto tempo con Daniel. Quindi cerchiamo di scendere a compromessi.

Sebbene siano diverse negli appuntamenti, le gemelle sono molto simili per quanto riguarda la scelta del loro futuro. Entrambe vogliono infatti lavorare nel settore veterinario.