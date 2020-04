Il tuo stato psicologico in questo momento della tua vita Un giorno puoi stare molto bene e l'altro potresti sentire che tutto potrebbe esplodere; questo test ti dirà in quale stato psicologico ti trovi in questo momento

Lo stato psicologico di una persona può cambiare nelle diverse fasi della sua vita. Ma, in generale, la nostra personalità ha molto a che fare con il modo in cui viviamo ogni giorno. Hai mai pensato a come sei oggi e come sarai domani? Forse questo test della personalità può darti la risposta, rivelandoti qual è il tuo stato psicologico in questo momento.

Guarda l’immagine per non più di 10 secondi e rispondi velocemente: qual è stata la prima cosa che hai visto? La risposta dovrebbe essere automatica, il più spontanea possibile.

Ora, scopri in quale stato psicologico ti trovi in ​​base alla tua risposta.

Una grotta

Se la prima cosa che hai visto nell’immagine è stata una grotta, è perché sei una persona molto focalizzata, che fa fatica ad uscire dal proprio asse. Attualmente, come quasi sempre, il tuo stato psicologico è contraddistinto da ottimismo e forza. Naturalmente, ci sono problemi, perché li abbiamo tutti. Ma tu non ti lasci travolgere e, soprattutto, non permetti mai loro di toglierti la gioia.

Sei una persona che ama godersi le piccole cose della vita e sa essere grato per quello che è successo. Anche se cerchi sempre di crescere e guardare avanti, non è difficile per te vivere giorno per giorno.

Un disco volante

Se la prima cosa che hai visto è stato un disco volante, è perché stai attraversando momenti di grande stress. Sei per natura una persona ansiosa e non riesci a gestire bene lo stress. Quindi, a volte, sembra che tu stia per esplodere. Questo è il momento di capire che non dovresti essere così esigente e che sei perfetto proprio così come sei. Va bene cercare di progredire ma non dovresti permettere al tuo entusiasmo di toglierti tutte le energie.

Se non vuoi che lo stress finisca per darti problemi di salute (problemi digestivi, emicranie, contratture, ecc.) Inizia a rilassarti un po’, impara a delegare e, soprattutto, ricorda che va bene concederti del tempo a te stesso.

La faccia di un alieno

Se hai visto un alieno nell’immagine, è perché sei una persona che ha tutte le carte in regola per mettersi nei guai anche dove non ce ne sono. Non sai essere calmo: trovi sempre un altro casino in cui entrare.

Attualmente, devi affrontare molti di questi problemi e ti stai chiedendo “Chi me lo ha fatto fare?” Sai qual è la risposta? Bene nessuno, hai fatto tutto da solo! Dovresti iniziare a dire più spesso di no e dare priorità ai tuoi desideri mettendoli prima di quelli degli altri.