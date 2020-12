La colazione giusta, il profumo del caffè che si diffonde in tutta casa e una playlist del buon umore: svegliarsi felici la mattina è possibile, grazie a questa routine.

Svegliarsi felici la mattina è davvero possibile?

Quante volte appena sveglie vi sentite di cattivo umore, più stanche del giorno prima e per niente entusiaste della giornata che sta per cominciare? Tante, forse pure troppe. E se fosse colpa di una routine sbagliata?

Insomma svegliarsi felici è davvero possibile a patto che si svolgano determinate azioni in grado davvero di cambiare il nostro umore, già dalle prime ore del giorno. Vi assicuriamo che seguendo i nostri consigli, neanche la più terribile delle sveglie potrà scalfire il buon umore.

La gioia di vivere in una canzone

Sapevate che ascoltare musica per dieci minuti al giorno fa tornare il sorriso? Lo conferma la scienza e anche noi. Create una playlist con canzoni felici e positive, le stesse in grado di darvi una carica energetica sin dal risveglio. Poi, appena suona la sveglia, premete play.

Tra le canzoni più belle e positive del mondo ne troviamo una tutta italiana: Buongiorno a te di Luciano Pavarotti. Funziona soprattutto il lunedì, provare per credere.

Svegliarsi felici: la sveglia naturale

Anche la sveglia può fare la differenza. Niente suoni in stile tomba o trombette, scegliete una suonaria dolce e melodiosa in grado di accompagnarvi nel risveglio in maniera dolcemente.

Optate per i suoni della natura e, piccolo consiglio, lasciate un po’ di persiana aperta. Così, il sole ogni mattina entrerà nella vostra stanza illuminandola, e alzarvi dal letto sarà meraviglioso.

Svegliarsi felici: la colazione deve essere entusiasmante

Niente digiuno a prima mattina: svegliatevi qualche minuto prima e mettetevi ai fornelli per preparare una colazione buona, golosa ed entusiasmante.

Mentre mettete la moka sul fuoco, scaldate la torta o preparate le uova (per chi ama le colazioni all’americana) premete il tasto play della playlist per svegliarsi felici e godetevi l’inizio della giornata. Così, il risveglio, avrà tutto un altro sapore.