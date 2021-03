Tavola curva Montessori

In un mondo come quello odierno in cui l’aspetto digitale della vita di tutti i giorni è ormai una necessità imprescindibile è ancora possibile trovare soddisfazione in oggetti che sebbene appartenenti a un tempo passato mantengono inalterato il loro fascino? E se il destinatario di tali oggetti fossero proprio i bambini, quelli che vengono universalmente considerati dei nativi digitali nati e cresciuti in un mondo in cui la tecnologia per loro non ha segreti?

Ebbene, ci sono alcuni strumenti ludici che hanno saputo resistere alla foga del tempo e stanno con sempre maggiore prepotenza tornando alla ribalta e conoscendo una seconda giovinezza. È il caso della tavola equilibrio Montessori, conosciuta anche con il nome di Balance Board. Ti illustrerò ora in dettaglio cosa sia e a cosa serva.

Che cos’è?

Da un punto di vista strutturale può sembrare un semplice pezzo di legno dalla forma curva e ondulata, in realtà dietro l’aspetto modesto si nasconde molto di più! È essenzialmente uno strumento ludico dedicato ai bambini appartenenti alla fascia prescolare e scolare con cui il fanciullo metterà alla prova le proprie doti fisiche affinando il senso dell’equilibrio e sviluppando la fantasia.

Sicuramente avrai notato il riferimento nel nome alla grande pedagoga Maria Montessori e il riferimento è tutto tranne che casuale. E’ proprio attenendosi a quelli che erano i suoi principi più sinceri e profondi volti alla migliore educazione possibile per un bambino che questo prodotto ha visto la luce.

Come si usa?

Il suo funzionamento è pressoché immediato. Il bambino non dovrà fare altro che salire con entrambi i piedi sull’oggetto e attraverso il dondolio cercare di trovare un punto di equilibrio. Ma l’equilibrio non è che una piccola parte delle doti che vengono messe alla prova mediante l’utilizzo della balance board. Per restare saldamente in piedi ed evitare cadute, infatti, si rafforzeranno inevitabilmente anche la forza degli arti inferiori e l’intera spina dorsale che viene stimolata positivamente da ogni movimento effettuato.

Non è solo il fisico però che viene testato, ma anche l’aspetto mentale. Un bambino durante l’utilizzo può dare libero sfogo alla sua fantasia e immaginarsi di trovare in un ambiente in cui l’unica via di salvezza consiste nel mantenere un equilibrio ad esempio o ancora dondolare sempre più sull’attrezzo come se fosse un novello avventuriero alle prese con fatali sabbie mobili.

E uno dei principali, se non forse il più importante, principio montessoriano è proprio quello volto a stimolare un’educazione fisica nel bambino che vada di pari passo con il suo sviluppo mentale e con il fondamentale ricorso all’immaginazione, pratica quest’ultima d’importanza basilare per un corretto sviluppo psicofisico. Se la vuoi acquistare anche tu visita questo sito che vende la tavola prodotta da un artigiano italiano.