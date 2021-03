Tavola equilibrio montessoriana: un regalo utile e divertente

Sei alla ricerca di un regalo per il tuo bambino e magari questa volta vuoi optare per qualcosa di differente dai soliti videogiochi? Cerchi qualcosa di divertente e al contempo utile? Non temere, il regalo in questione esiste già, il suo nome è tavola di equilibrio (o curva) montessoriana. Ci crederesti che si tratta di uno strumento che a lungo andare può ottenere dei risultati incredibili sull’aspetto psicomotorio del bambino?

Tavola di equilibrio montessoriana: cos’è?

La straordinaria pedagogista italiana Maria Montessori, teorizzò e individuò nel movimento la chiave per il corretto sviluppo psicofisico del bambino, una crescita quotidiana che doveva avvenire nel modo più armonico possibile così da non trascurare nessun aspetto.

La tavola di equilibrio risponde precisamente a questa esigenza pedagogica e il perché è presto detto. Quando il bambino salirà per la prima volta sulla tavola dovrà sforzarsi per cercare di mantenere un giusto equilibrio e, quasi non accorgendosene, starà rafforzando tutti i muscoli inferiori oltre che stabilizzando la colonna.

Inoltre risulta essenziale per creare un’adeguata risposta al sistema vestibolare che, come forse già saprai, è quella componente presente nell’interno dell’orecchio interno e responsabile proprio della capacità di equilibrio. Incredibile come una tavola di legno possa avere tante funzionalità, vero?

Per chi è indicata?

La tavola di equilibrio, spesso commercializzata con la definizione di Balance Board, è un regalo decisamente trasversale in quanto è perfettamente indicata per i bambini proprio grazie alle funzionalità appena espresse, ma è anche un regalo fenomenale per gli adulti, purché naturalmente si opti per un modello adeguato.

Se s’intende fare un regalo a un bambino non in possesso di una completa attività motoria autonoma, potrebbe non riuscire a eseguire correttamente i compiti richiesti dal prodotto oltre che a rischiare delle brutte cadute.

A partire dai 3 anni in su, invece, una tavola di equilibrio di dimensioni standard è perfetta per gli esercizi e i giochi quotidiani che verranno svolti con grande gioia e partecipazione emotiva.

La tavola di equilibrio montessoriana è sicura?

Puoi abbandonare tranquillamente ogni timore o paura, si tratta di uno strumento assolutamente sicuro con cui il bambino entrerà pian piano in confidenza fino a farlo diventare un compagno di giochi quotidiano insostituibile.

Vantaggi

Finora abbiamo tirato in ballo i benefici riscontrabili dal punto di vista dello sviluppo fisico, ma la tavola di equilibrio è fondamentale anche per un corretto sviluppo psichico e mentale! Una delle capacità che più vengono messe alla prova tramite il suo impiego è infatti quella immaginativa. Il dono che possiedono i bambini di fare ricorso alla loro infinita fantasia verrà ulteriore potenziato durante ogni movimento eseguito.

E se torniamo nuovamente ai principi montessoriani, possiamo capire come il movimento fisico non è che una piccola tappa in quello che sarà poi uno sviluppo completo e armonico della persona intesa nella sua totalità. Se a tutto ciò aggiungiamo anche i benefici che si ripercuotono, anche con tempistiche medie, sull’intero apparato scheletrico e sulla tonicità dell’aspetto muscolare, è ovvio che si sta parlando un prodotto che nella sua genuina semplicità risulta altamente indicato per rappresentare un dono utile e al contempo divertente.

