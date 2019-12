Test del bimbo che hai dentro di te

Non tutti gli adulti hanno una buona relazione con il loro bambino interiore e spesso tendiamo a non ricordare che le ferite emotive dell’infanzia ci condizionano profondamente da adulti.

Questo test non ha lo scopo di fornirti una “etichetta” di te stesso: i profili finali hanno lo scopo di stimolare una riflessione in te, guidarti a fare il punto della situazione, osservando i tuoi attuali punti di forza e limiti.

Non ha alcun valore diagnostico, ovviamente; È solo un segno per lavorare su te stesso. Un invito a guardarci dentro e diventare consapevoli di dove siamo, di ciò che vogliamo per noi stessi e di agire per quel cambiamento.

Scegli l’immagine che istintivamente attira la tua attenzione. Cosa chiedi al tuo bambino interiore? La scelta rivelerà le caratteristiche e le caratteristiche della tua personalità.

Bambino interiore 1

Il tuo bambino interiore è in buona salute ed è pronto ad avanzare nella crescita. Ti chiede di non essere troppo esigente con te stesso, di rilassarti e di concentrarti sulle cose semplici che ti circondano, di apprezzare la frugalità e le piccole gioie. Vuole che tu sperimenti cose nuove, non perdere la gioia di vivere e amare te stesso. Vuole che tu sia spontaneo e impari a legarti nella vita.

Inner Child 2

Il tuo bambino interiore sta aspettando che tu lo contatti per portare guarigione alle ferite del passato. Ha sentimenti, bisogni e paure che vuole affrontare. Cerca di intraprendere il prima possibile un percorso di coscienza per dissolvere il trauma emotivamente e fisicamente. Il tuo bambino interiore ti chiede di essere abbracciato, coccolato, assistito ed essere al centro della tua vita. Questo ti dice qualcosa? Si tratta di autostima. È tempo che inizi a valutare i tuoi punti di forza e a mettere da parte la tua colpa …

Bambino interiore 3

Il tuo bambino interiore è condizionato dal passato e sta spiando per essere finalmente visto e ascoltato. Spetterà a te dargli l’attenzione che sta chiedendo e accompagnarlo nel processo di guarigione. Ti chiede di non dare troppa importanza a cose e problemi materiali. Ti chiede di toglierti quell’aura di tristezza, di illuminare il tuo viso e di fare una passeggiata con libertà. Come disse Madre Teresa di Calcutta: “Ieri non lo è, domani non lo è ancora. Non abbiamo nient’altro che oggi. Cominciamo.”

Bambino interiore 4

Complimenti! Il tuo bambino interiore è in ottima salute. Ma come ben sapete, il percorso di crescita non finisce mai; pertanto, ti chiede di continuare a credere in te stesso anche se a volte qualcosa o qualcuno sembra mettere dei bastoni sulle ruote.

